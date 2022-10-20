Ukrayna savaşında bir ilk: Elektrik kesintileri devrede

Mariupol kuşatması

Mariupol, başlangıçta Rusya'nın şiddetli saldırılarına maruz kalırken, aynı zamanda Ukrayna'nın kararlılığının da anlaşıldığı nokta oldu. Liman şehri, Mart ayında Rus kuvvetleri tarafından kuşatıldı. Aralıksız bombardımanın ortasında sivillerin tahliyesi için insani koridorlar oluşturulmasına yönelik başlatılan birçok girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Kent, 9 Mart'ta bir doğum hastanesinin vurulmasıyla ve 16 Mart'ta sivillerin sığındığı tiyatro binasına gerçekleştirilen hava saldırısıyla dünya gündeminde uzun süre yerini korurken, savaşın en yoğun çatışmalarından birine sahne oldu. Liman kenti Mariupol, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na kara bağlantısı oluşturulması bakımından Rusya için stratejik öneme sahip. Ukrayna'nın mısır, kömür ve çelik için önemli bir ihracat merkezi olan Mariupol, kara koridoru oluşturulmasının yanı sıra Rusya'nın Ukrayna ekonomisini çökertme planlarının da önemli bir parçasıydı. Ülkenin limanlarından aylarca tahıl ihracatı yapılamaması, Temmuz ayında Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin arabuluculuğunda imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının imzalanmasına kadar küresel gıda endişesine yol açtı.