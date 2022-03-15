Dünya Ukrayna tarih verdi Savaş mayısta bitebilir
AVRUPA

Ukrayna tarih verdi: Savaş mayısta bitebilir

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 20'nci gününe girdi. Rus birliklerinin başkent Kiev'e yönelik ilerleyişi devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin danışmanı, Rusya ile yaşadıkları çatışmaların bitiş tarihine ilişkin tahminde bulundu.

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Ukrayna tarih verdi: Savaş mayısta bitebilir
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Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Kiev yönetiminden açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin danışmanı Oleksiy Arestoviç, savaşın ne zaman sona erebileceğine dair görüşünü paylaştı. Arestoviç, Ukrayna'daki savaşın Rusya'nın saldırı kaynaklarının tükenmesinin ardından, mayıs ayı başlarında bitebileceğini söyledi.

"EN GEÇ MAYIS..."

Kesin zamanlamanın Moskova yönetiminin savaşa ne kadar kaynak ayırmasıyla ilgili olduğunu belirten Arestoviç, "Bence en geç mayıs, mayıs başı bir barış anlaşması yapmalıyız. Belki çok daha erken. Mümkün olan en yakın tarihlerden bahsediyorum." dedi.

  • Şu anda bir yol ayrımında olduklarını dile getiren Arestoviç, Rusya'nın bir aylık eğitimin ardından yeni askerleri cepheye sürebilme ihtimaline de dikkat çekti.

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