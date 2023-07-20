|
Dünya

Ukrayna: Tüm risklerin sorumluluğu Rus yönetimine ait

Ukrayna Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın milyonlarca insanı açlığa mahkum ederek gıda güvencesini baltaladığı belirtildi. Bunun üzerine Ukrayna, Karadeniz sularında Rusya limanları ve Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna limanları yönünde seyahat eden tüm gemilerin 'askeri kargo taşıyıcısı' olarak kabul edeceğini bildirdi.

18:06 . 20/07/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Ukrayna Savunma Bakanlığı, yarından itibaren Karadeniz sularında Rusya limanları ve Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna limanları yönünde seyahat eden tüm gemilerin "askeri kargo taşıyıcısı" olarak kabul edilebileceği uyarısında bulundu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın bir kez daha evrensel serbest seyrüsefer hakkını ihlal ettiğini ve milyonlarca insanı açlığa mahkum ederek kasıtlı olarak gıda güvencesini baltaladığı belirtildi.


Açıklamada,
“Kremlin, Ukrayna limanlarından gıda ürünleri taşıyan sivil gemileri açıkça tehdit ederek barışçıl şehirlerdeki sivil altyapıya füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenleyerek ve ticaret yolları üzerinde kasıtlı olarak askeri tehdit yaratarak, Karadeniz’i öncelikle Rus gemileri ve Karadeniz sularında Rus limanlarına ve Rusya tarafından geçici olarak işgal edilen Ukrayna topraklarında bulunan Ukrayna limanlarına doğru seyahat eden gemiler için tehlikeli bir bölge haline getirmiştir. Tüm risklerin sorumluluğu tamamen Rus yönetimine aittir.”
ifadesi kullanıldı.

“Moskova” kruvazörünün akıbetinin Ukrayna savunma güçlerinin denizde Rus saldırganlığını püskürtmek için tüm gerekli araçlara sahip olduğunu kanıtladığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ukrayna Savunma Bakanlığı, 21 Temmuz 2023 saat 00.00’dan itibaren Karadeniz sularında Rusya limanları ve Rusya tarafından geçici olarak işgal edilen Ukrayna topraklarında bulunan Ukrayna limanları yönünde seyahat eden tüm gemilerin Ukrayna tarafından ilgili tüm risklerle birlikte askeri kargo taşıyıcısı olarak kabul edilebileceği konusunda uyarıyor.”

Açıklamada, 20 Temmuz 2023 saat 05.00’ten itibaren Kuzeydoğu Karadeniz ve Ukrayna’nın Kerç-Yenikal Boğazı bölgelerinde seyrüseferin tehlikeli olarak yasaklandığı, denizcilere yönelik ilgili seyir bilgilerinin kamuoyuna duyurulduğu aktarıldı.

MSB'de 'Basın Bilgilendirme Toplantısı' yapıldı: Tahıl Koridoruna ilişkin Rusya BM ve Ukrayna ile temaslarımız devam ediyor
MSB'de 'Basın Bilgilendirme Toplantısı' yapıldı: Tahıl Koridoruna ilişkin Rusya BM ve Ukrayna ile temaslarımız devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığından, 17 Temmuz'da süresi dolan ve Rusya tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin uzatılmasına yönelik, Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna yetkilileriyle temasların, Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam ettiği, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nden Rus personelin ayrıldığı açıklandı. Tahıl koridoru girişimden çekilen Rusya, koridorun işleyişini yürüten İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden de personelini geri çekti. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Rus personelin Merkez’den ayrıldığı bilgisini verdi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretinin 122 bin 351 lira olduğunu bildirdi.

#Rusya
#Ukrayna
#Karadeniz
#Gemi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı: İşte taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve özel koşullar