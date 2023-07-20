Ukrayna: Tüm risklerin sorumluluğu Rus yönetimine ait

“Kremlin, Ukrayna limanlarından gıda ürünleri taşıyan sivil gemileri açıkça tehdit ederek barışçıl şehirlerdeki sivil altyapıya füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenleyerek ve ticaret yolları üzerinde kasıtlı olarak askeri tehdit yaratarak, Karadeniz’i öncelikle Rus gemileri ve Karadeniz sularında Rus limanlarına ve Rusya tarafından geçici olarak işgal edilen Ukrayna topraklarında bulunan Ukrayna limanlarına doğru seyahat eden gemiler için tehlikeli bir bölge haline getirmiştir. Tüm risklerin sorumluluğu tamamen Rus yönetimine aittir.”