Ukrayna: Tüm risklerin sorumluluğu Rus yönetimine ait

Arşiv
Ukrayna Savunma Bakanlığı, yarından itibaren Karadeniz sularında Rusya limanları ve Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna limanları yönünde seyahat eden tüm gemilerin "askeri kargo taşıyıcısı" olarak kabul edilebileceği uyarısında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın bir kez daha evrensel serbest seyrüsefer hakkını ihlal ettiğini ve milyonlarca insanı açlığa mahkum ederek kasıtlı olarak gıda güvencesini baltaladığı belirtildi.
“Moskova” kruvazörünün akıbetinin Ukrayna savunma güçlerinin denizde Rus saldırganlığını püskürtmek için tüm gerekli araçlara sahip olduğunu kanıtladığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Açıklamada, 20 Temmuz 2023 saat 05.00’ten itibaren Kuzeydoğu Karadeniz ve Ukrayna’nın Kerç-Yenikal Boğazı bölgelerinde seyrüseferin tehlikeli olarak yasaklandığı, denizcilere yönelik ilgili seyir bilgilerinin kamuoyuna duyurulduğu aktarıldı.