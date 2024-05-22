Ukrayna Zaporijya Nükleer Santrali bölgesine saldırdı

"Saldırı neticesinde ölen, yaralanan olmadı, altyapıda da kritik hasar olmadı. Son iki gün içerisinde, Zaporijya Nükleer Santrali yakınlarındaki Energodar şehrinin konut ve sosyal tesislerine çok sayıda insansız hava aracı saldırısı düzenlendi" i