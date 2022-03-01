Dünya Ukraynada karısı ve çocuğu için savaşın ortasına daldı
AVRUPA

Ukrayna'da karısı ve çocuğu için savaşın ortasına daldı

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, geçtiğimiz günlerde Rus işgaline karşı Ukraynalıların yanında savaşmaya gönüllü olan İngilizleri destekleyeceğini açıklamıştı. Bu sözlerin ardından İngiliz genç Ian Umney de ailesinin çaresizliğine sessiz kalamadı. Londra'da İngilizce öğretmeni olan Ian Umney'in karısı ve küçük oğlu, savaşın göbeğinde Ukrayna'da kaldı.

Rus güçlerinin şehirleri bombalamaya devam etmesiyle süren kanlı çatışma devam ederken, ailesi için her şeyi göze alan adamın hikâyesi ise duyanları hayrete düşürdü.

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Haber Merkezi Diğer
Ukraynada karısı ve çocuğu için savaşın ortasına daldı
İngiliz öğretmen, Ukrayna'da karısı ve çocuğu için savaşın ortasına daldı.

İngiltere'de öğretmenlik yapan Ian Umney de ailesinin çaresizliğine sessiz kalamadı. Londra'da İngilizce öğretmeni olan Ian Umney'in karısı ve küçük oğlu, savaşın göbeğinde Ukrayna'da kaldı.

Ian Umney, Rus işgalinin ortasında Ukrayna'da mahsur kalan karısını ve oğlunu kurtarmak için tek kişilik bir görev başlattı. Eşini ve küçük oğlunu kurtarmak için savaşın göbeğine Ukrayna'ya giden baba Ian Umney, her ne olursa olsun ailesiyle yeniden bir araya gelme umudunda olduğunu söyledi. Umney, Ukrayna’ya gitmeden önce yolculuğunu sosyal medya aracılığıyla duyurdu.

"Karımı ve oğlumu kurtarmak için gidiyorum"

Ian Umney, sosyal medyada eşyalarıyla dolu askeri çantasıyla birlikte yolculuğa çıkmaya hazırlandığı bir video yayınladı. Yayınladığı videoya şu notları düşmüştü: "Karımı ve oğlumu kurtarmak için Ukrayna'ya gidiyorum. Her şeyi topladım, oraya daha fazlasını götüremeyeceğim."

Genç adam sözlerine şöyle devam etti: "Ufak bir çanta almaya karar verdim çünkü yurt dışına giden bir İngiliz olarak en önemli şeylere ihtiyacım var; çay ve bir fincan. Ve günlük eşyalarım var, şarj aletleri, sigaralar ve diğer şeyler. Ancak evet, gitmeye hazırım. Havaalanına gidiyorum. Ne olduğunu size aktaracağım."

"Ukrayna sınırında"

Ian Umney daha sonra Polonya Krakow'a uçmak için Manchester Havaalanı'na gitti. Başka bir gönderisinde ise "Manchester Havaalanı'nda kapıya, ardından Krakow'a giden uçağa biniyorum. Yapmak istediğim bir sonraki güncelleme, Krakow'a girebilirsem WiFi'ye bağlanabilir ve herkese orada olduğumu bildirebilirim. Ancak esas olarak bu, ben Ukrayna sınırındayken olacak. Size o zaman haber vereceğim." diye ekledi.

"Putin tarafından tehdit edilmesini izleyemem"

Umney en son videosunu dün sabah bir otobüs gibi görünen araçla sınırı geçip Ukrayna'ya girerken yayınladı. "Dün gece Ukrayna'ya başarılı bir şekilde girdim ve Şimdi Lviv'in eteklerine yaklaşıyoruz." şeklinde de duyurusunu yaptı.

Ian Umney son olarak Facebook'ta şunları yazdı: “Eşim ve oğlum Ukrayna'dayken burada oturamam ve Ukrayna'nın özgürlüğünün ve güvenliğinin Putin tarafından tehdit edilmesini izleyemem. Dört gün stres, kırgınlık, incinme ve öfke yaşadım ama şimdi çantamı topladım, planladım, mektuplarımı yazdım. Artık her ne şekilde olursa olsun ailemle yeniden bir araya gelme yolundayım. Lütfen Ukrayna'yı ve ihtiyacı olanları desteklemeye devam edin. Gelişmeleri paylaşacağım. Hepinizi seviyorum. Güvende olacağım. Güçlü dur Ukrayna! Ukrayna'ya zafer."

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