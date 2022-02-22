Ukrayna’da korkutan senaryo: Gıda krizi çıkar

ABD, NATO ve Rusya arasında Ukrayna üzerinden savaş sözleri havada uçuşurken, emtia fiyatlarındaki yükseliş de sürüyor. Başta enerji olmak üzere değerli metaller ve gıda ürünlerinde fiyat artışları devam ediyor.
Küresel enflasyon oranlarının Kovid-19 salgını ile birlikte zirve yaptığı bir dönemde Ukrayna’daki gelişmeler de dikkatle izleniyor. Ukrayna küresel hububat üretiminin ve ihracatının önemli aktörleri arasında yer alıyor. Reuters’in haberine göre Ukrayna’da olası bir Rus işgalinin ya da istikrarsızlaşmanın, halihazırda yüksek seyreden gıda fiyatlarında anormal yükselişlere hatta bazı bölgelerde kıtlığa neden olabileceği değerlendiriliyor. Ukrayna bu sene tahıl üretiminin dörtte üçünü ihracat etmeye hazırlanıyordu.
TAHIL İHRACATINDA İLK 5’TE Ukrayna son 10 yılda küresel tahıl ihracatında ön sıralara tırmandı. Kiev, 2022 yılı için buğday ihracatında üçüncü, mısır ihracatında ise dördüncü ülke olmayı planlıyordu. Ukrayna’nın bu sene küresel hububat ihracatında sırasıyla, buğdayda yüzde 12, mısırda yüzde 16, arpada yüzde 18 ve kanolada yüzde 19’unu karşılaması bekleniyordu. ORTADOĞU VE AFRİKA DERİNDEN ETKİLENİR
Kiev’in tahıl ihracatında ana pazarları arasında yüzde 40 ile Ortadoğu ve Afrika ülkeleri geliyor. Son dönemde Ukrayna’nın yıllık mısır ve buğday gönderimlerinin yüzde 40’tan fazla bu iki bölgeye yapıldı. Rusya’nın müdahalesi ya da gerilimin çatışmaya dönüşmesi durumunda, tedarikin aksamasının, Orta Doğu ve Afrika’da gıda güvenliği ve insani krize sebep olabileceği değerlendiriliyor.
AYÇİÇEĞİ ENDİŞESİ Ukrayna’nın dünyada söz sahibi olduğu alanlardan biri de ayçiçeği yağı üretimi. Dünyanın üç numaralı ihracatçısı olan ülkede meydana gelebilecek bir tedarik bozulması, halihazırda yüksek seyreden ayçiçek fiyatlarının fırlaması sonucunu doğurabilir. Bu da dünya genelinde enflasyonun tırmanmasına neden olabilir. ÇİN DE ETKİLENEBİLİR
Ukrayna geriliminde, Rusya’dan yana tavır alan Çin de Kiev’in tahılda önemli müşterilerinden biri. Ukrayna, ABD ile birlikte Pekin’in iki ana mısır tedarikçisinden biri. Çin’in son dönemde önemli miktarda tahıl stoku yaptığı biliniyor.
Aylık 2-3 milyar dolar zarar Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Rostislav Şurma, ülkesinin Rusya’nın saldıracağı haberleri nedeniyle ekonomik açıdan aylık yaklaşık 2-3 milyar dolar zarar ettiğini belirtti. Şurma, RBK Ukrayna’ya verdiği röportajda, Rusya’nın ülkesini işgal edeceği haberlerinin ardından durdurulan yatırımlar, artan enflasyon, azalan turizm ve uçak seferleri nedeniyle aylık yaklaşık 2-3 milyar dolar kayıpları olduğunu ifade etti. Bu rakama ek olarak döviz piyasasında 1,5-2 milyar dolar tutarında spekülatif baskı oluştuğunu aktaran Şurma, önceden planlanan devlet projelerini finanse etmek için 4-5 milyar dolarlık ek kaynak gerektiğini kaydetti.
FOTOĞRAF 33
ABD'nin Rus ordusunun Ukrayna işgalinin her an başlayabileceğini duyurması dünyayı alt üst etti.
Rus Ria yayın organı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki diplomatların şehirden ayrılmaya başladığını bildiriyor.
Moskova yönetiminin Kiev'deki diplomatlarını tahliye ettiğini aktaran Ria, kararın nedeni olarak Batılı ülkelerin Ukrayna'da giriştiği hazırlıkları gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Cumartesi günü öğle saatlerinde tahliyeleri resmen açıkladı. Bakanlık sözcüsü Maria Zaharova, büyükelçiliklerin açık kalacağını ancak personel sayısının azaltılacağını söyledi.
AP'ye göre, çok az sayıda ABD'li çalışan Kiev'de kalacak ancak Rusya'nın her an saldırma ihtimaline karşı yaklaşık 200 kişi Ukrayna'yı terk edecek. Değerlendirilen seçeneklerden biri ise, diplomatların Ukrayna'nın batısındaki Polonya sınırına yakın bir yere taşınması. AP, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatların Polonya sınırına taşınması seçeneği üzerine yorum yapmadığını da kaydediyor.
BuzzFeed News muhabiri Christopher Miller ise ABD Dışişleri'nin çalışanlarına Cuma günü Ukrayna'dan ayrılma emri verdiğini ve tahliyenin Pazar gününe kadar tamamlanmasının planlandığını yazdı.
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen ve 1 saat 2 dakika süren telefon görüşmesinin ardından ilk açıklama Beyaz Saray’dan geldi.
Görüşmede Rusya'nın Ukrayna sınırlarında artan asker konuşlandırmasının ele alındığı kaydedilen açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’yı daha fazla işgal etmesi halinde ABD müttefikleri ile birlikte kararlı bir şekilde yanıt verecek ve işgal Rusya’ya ciddi maliyetler getirecektir” denildi.
Ayrıca açıklamada Biden’ın, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesinin geniş çaplı insani acılara yol açacağını ve Rusya'nın itibarını zedeleyeceğini yinelediği ve ABD'nin Başkan Putin ile diplomasiyi tercih etmeye hazır olmasına rağmen, müttefikleriyle birlikte diğer senaryolara da eşit şekilde hazır olduğunu söylediği aktarıldı.
ABD'nin, Tel Aviv yönetimine Rusya'nın Ukrayna işgali için tarih verdiği ve İsrail'in vatandaşlarını tahliye çalışmalarına hız verdiği iddia edildi.
İsrail'in Haaretz gazetesi, Beyaz Saray'ın İsrail'le, Moskova'nın Ukrayna'yı en erken salı günü işgal edebileceği bilgisini paylaştığını yazdı.
Yedioth Ahranoth gazetesi, İsrail'in Washington'dan aldığı son bilgiler ışığında, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye için çarşambaya kadar zamanı olduğunu düşündüğünü açıkladı.
Ukrayna'da 15 bin kadar İsrail vatandaşı bulunduğu, bunlardan 4 bin 500 kadarının tahliye bilgi formunu doldurduğu bildirildi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre; Putin, Biden’a Ukrayna’yı işgal konusunda bile bile neden önceden yalan bilgi verdiğini anlamadığını söyledi.
Başkan Yardımcısı Uşakov iki liderin görüşmesini özetleyerek, “Ukrayna çevresindeki gergin durum bağlamında beklendiği gibi, Başkan Biden, Rusya karşıtı yaptırımlardan bahsetti. Ancak görüşmede bu konu üzerinde durulmadı. Başkan Putin, Rus tarafının yaklaşımlarından ayrıntılı olarak bahsetti. Rusya’nın ulusal güvenliğine dair sorunları çözme zamanının geldiğini açıkladı” ifadelerini kullanırken, Başkan Biden tarafından dile getirilen kaygıların Rusya tarafından dikkate alınacağını söyledi. Ayrıca Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov görüşme ile ilgili “Histeri zirveye ulaştı ancak Cumhurbaşkanları temasları sürdürme konusunda anlaştılar” dedi.<br><br>Öte yandan Başkan Yardımcısı Uşakov görüşmede, Rus donanması tarafından Kuril Adaları açıklarında müdahale edilen ABD denizaltısı ile ilgili konunun gündeme gelmediğini söyledi.
Hollanda havayolu şirketi KLM, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine yönelik endişelerin artması sonucu Ukrayna’ya olan uçuşların askıya alındığını duyurdu. Avrupa’da Rusya’nın Ukrayna’ya işgali nedeniyle endişeler artmaya devam ediyor. Hollanda havayolları KLM, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ihtimali nedeniyle Ukrayna’ya yapılacak olan tüm uçuşları bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı. Havayolu şirketi KLM tarafından yapılan açıklamada, ”Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bu gece planlanan uçuş gerçekleşmeyecek” denildi.<br><br>Ayrıca Hollanda hükümeti bugün Ukrayna’daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulunmuştu.
Rusya'nın Ukrayna sınırlarında sürdürdüğü tatbikatlar ve çok sayıda ülkenin Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yapmasıyla gerilim giderek tırmanıyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD basınının ABD istihbarat raporlarına göre önümüzdeki 16 Şubat'ta, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik haberine atıfta bulunarak, \"Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal edeceğine dair yüzde 100 bilgi varsa bu ek bilgileri bize sunun. Bugün bu bilgi havuzunda derin ve tam ölçekli savaş için yoğun bilgiler var. Hatta bunun için tarihler bile açıklanıyor\" dedi. Zelenskiy, \"Rusya'nın saldırı ihtimaliyle ilgili her an sürprizle karşılaşabileceğimizi biliyoruz. Kendimize güveniyoruz. Bu tür girişimlerin önceden duyurulmadan olacağını anlıyoruz. Bu nedenle her şeye hazır olmamız gerektiğine çalışıyoruz. Herhangi bir taraftan, herhangi bir sınırdan herhangi bir adıma hazırız. Bence uzmanlarımız, personelimiz, bakanlıklarımız ve ordumuz çok ciddi bir seviyede çalışıyor\" şeklinde konuştu
Tüm tehditlere karşı önlemler aldıklarını ve askeri tatbikatlar düzenleyeceklerini söyleyen Zelenskiy, sükunet çağrısında bulundu. Zelenskiy, \"Herhangi bir saldırının önce devlet içinde istikrarsızlaştırmayla başladığını biliyoruz. Aynı zamanda sınır bölgelerimizde tatbikatlarımız da olacak. Planlı hareket ediyoruz. O yüzden kimseden korkmuyoruz, panik yapmayın, her şey kontrol altında\" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da ülkedeki panik havasını dağıtmak için halka sükunet çağrısında bulundu. Açıklamada, \"Şu anda sükuneti korumak, ülke içinde konsolide olmak, istikrarı bozacak ve panik çıkaracak eylemlerden kaçınmak kritik derecede önemlidir. Rusya’yı diplomatik diyalog doğrultusunda tutmak amacıyla gerilimi azaltmak ve uluslararası ortaklardan somut destek almak için çalışmaya devam ediyoruz\" denildi.
Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilim Rusya ile batılı ülkeleri karşı karşıya getirmeye devam ederken, gerilim bu kez Pasifik Okyanusu'nun kuzeybatısındaki Okhotsk Denizi'ne taşındı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kuril Adaları içerisinde bulunan Urup Adası açıklarında ABD’ye ait Virginia tipi denizaltının tespit edildiğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, \"12 Şubat 2022 tarihinde yerel saatle 10.40’ta, Rusya karasularında Rus Pasifik Filosu’nun planlı tatbikat yaptığı bölgede, Kuril Ada Takımından Urup Adası yakınında ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait Virginia tipi denizaltı tespit edildi. Yabancı denizaltının mürettebatı, ‘Rusya karasularındasınız. Yukarı çıkın’ uyarılarını dikkate almadı\" denildi.
Açıklamanın devamında ABD denizaltısının uzaklaştırılması için \"İlgili araçların\" kullanıldığına işaret edilerek, \"Rusya devlet sınırını koruma yönetmenliğine uygun olarak TOF Marşal Şapoşnikov firkateyni mürettebatı ilgili araçlar kullandı\" denilirken denizaltının yapılan müdahaleden sonra azami hızla uzaklaştırıldığı ifade edildi.<br><br>Yaşanan olayın ardından Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Büyükelçiliği Savunma Ateşesi'nin çağrılarak nota verildiğini açıkladı
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise, Ukrayna ordusuna eğitim veren 150 kadar Amerikan askerine ülkeden ayrılma talimatı verdi.<br><br>The Independent gazetesi de, İngiltere'nin de Ukrayna'daki tüm askerlerini bu hafta sonu çekeceğini duyurdu. Almanya ise, Cumartesi günü öğle saatlerinde Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarına Doğu Avrupa ülkesinden ayrılmalarını tavsiye etti.<br><br>ABD Başkanı Joe Biden ise, Ukrayna'daki vatandaşlarına seslenmiş ve artan Rus askeri hareketliliği nedeniyle ülkeden derhal ayrılmaları çağrısında bulunmuştu.<br><br>Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ülkede kalan ABD'lilerin tahliyesi için birlik göndermeyeceğini ifade eden Biden, bölgede işlerin 'hızlıca çığrından çıkabileceği'ni vurgulamıştı.
Kiev'den halihazırda diplomatlarını tahliye edeceğini açıklayan diğer ülkeler İngiltere, Almanya ve Avustralya. Aralarında Kanada, Finlandiya, Letonya, Hollanda, Estonya, Japonya ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu diğer Batılı ülkeler ise, vatandaşlarından acil şekilde Ukrayna'yı terk etmesini istiyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu sabah yaptığı açıklamada \"Eğer Rusya saldırmayı tercih ederse bunun muazzam bedeli olacak. Dünya çapında bir tepkiyle karşılaşacak. Biz iki seçenek için de hazırız. Tam olarak Çin ve Rusya arasında ne söylendiğini bilmiyorum Başkan Şi ve Putin arasındaki görüşmede. Dediğim gibi Başkan Putin şu anda çok hızlı bir şekilde işgali başlatacak kapasiteye sahip. Biz de buna hazır olmuş vaziyetteyiz. Umarım bunu tercih etmez. Ama biz de hazırız\" dedi.<br><br>Blinken gün içinde de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batılı ülkelerin Moskova'nın güvenlik taleplerine yanıt vermediği söylemini yineledi.
Kırım açıklarına bir donanma yığan Rus ordusu ise, 30 savaş gemisine Sivastopol ve Novorossiysk limanlarından ayrılma emri verdi. Yarın başlayacak tatbikatta ayrıca kıyı füze savunma sistemleri Bal ve Bastion da sahne alacak.<br><br>Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise, çok sayıda Mi-8 ve Ka-52 model Rus helikopterinin Kırım semalarında uçuş yaptığı görüldü.
Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, dakikalar önce Karadeniz'e açılan Rus savaş gemilerinin fotoğraflarını dünyaya servis etti. Fotoğraflarda füze gemisi Moskova ve diğer muhrip gemiler göze çarpıyor.
Ukrayna ordusu ise, Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas sınırından havalanan savaş uçaklarının fotoğraflarını paylaştı. Ukrayna ordusu ayrıca kuzeydeki Çernigiv'de tanklarla tatbikatlar yapıyor.
Kanada’nın, Ukrayna polisi ve askeri birliklerine eğitim vermek üzere bu ülkede bulunan askeri personelini tahliye ettiği bildirildi.
Vatandaşlarının güvenliğinin öncelikli olduğunu belirten Washington, AGİT bünyesinde görevli Amerikan personelini de Ukrayna’dan tahliye ediyor.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Ukrayna’da durumun giderek kötüleştiği gerekçesiyle Kiev Büyükelçiliğinin boşaltılması direktifini verdi.
Rusya’nın Ukrayna’yı tehdit eden tek yönlü eylemlerinin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu söyleyen Morrison, Çin yönetimini, Avustralya’nın ABD, Japonya ve Hindistan ile yaptığı görüşmeleri eleştirirken Moskova’nın askeri saldırganlığı karşısında tepkisiz kalmakla suçladı.<br><br>Dışişleri Bakanı Marise Payne, ülkenin doğu sınırında Rusya'nın askeri yığınak yapması nedeniyle başkentte durumun tehlikeli bir hal aldığını, büyükelçilik personelinin batıdaki Lviv’de geçici bir ofise taşınacağını duyurdu.<br><br>Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi durumunda Avustralya vatandaşlarına konsolosluk hizmeti vermekte zorlanacaklarına işaret eden Payne, Ukrayna’daki Avustralyalılara, ülkeyi terk etmeleri tavsiyelerini sürdürdüklerini ifade etti.
Savaş için tarih paylaşılınca Ukrayna'dan kaçış başladı: 11 ülke tahliyelere başladı
Dünyanın merakla beklediği Biden - Putin görüşmesi gerçekleşirken, kritik görüşme sonrası Beyaz Saray ve Kremlin'den açıklamalar peş peşe geldi. İsrail basını da Washington'ın Tel Aviv yönetimine işgale ilişkin tarih paylaştığını yazarken olası işgale karşı Ukrayna'dan kaçış da başladı. Başkent Kiev'den hem Amerikalı hem de Rus diplomatlar tahliye edilirken, Kanada ise Ukrayna ülkede bulunan askeri personelini tahliye etti. Avustralya büyükelçilik personelini tahliye ettiğini ve elçilik faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.İngiltere ordusu da tüm askerlerini bu hafta sonu çekiyor. AFP, Karadeniz'e açılan savaş gemilerinden ilk fotoğrafları dünyaya servis etti.
FOTOĞRAF 27
Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon tırmanırken, Amerikan istihbaratı medyaya ilginç bir iddia sızdırdı.
Washington Post gazetesi ile CNN televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerinde, Putin'in Ukrayna saldırının başlatılmasına ilişkin emrinin ordu komutanlarına gittiğine dair Amerikan istihbaratının elinde bilgi olduğu iddia edildi.
Haberlerde bu bilginin Washington'a geçen hafta geldiği ve ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın istihbarat bilgisine dayanarak, Putin'in Ukrayna'yı işgal edeceğine karar verdiği şeklinde açıklama yaptığı ileri sürüldü.
Bu bilginin tamamen yanıltma amacıyla da Rusya tarafından dolaşıma sokulmuş olabileceği de tartışılıyor.
Biden cuma günü yaptığı açıklamada, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine ikna olduğunu ve Rus ordusunun Kiev'i işgal edebileceğini ifade etmişti.
Blinken ise Pazar günü CNN televizyonuna bağlanarak, Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerini gerçek bir işgal sürecinin başlangıcı olarak yorumlamıştı.
Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik bir işgal eyleminin olmaması durumunda, Rusya Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul ettiğini açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna krizi sürerken diplomatik sürece dair yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamasında, Ukrayna'ya yönelik bir işgal eyleminin yaşanmaması için ABD'nin tüm diplomatik süreçleri kullanacağına işaret eden Psaki, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un bu hafta içi Avrupa'da buluşmasının planlandığını hatırlattı.
Psaki, \"(Ukrayna'ya yönelik) Herhangi bir işgalin olmaması durumunda Başkan Biden, Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul etti.\" ifadesini kullandı.
Beyaz Saray Sözcüsü, krizin diplomatik çözümüne her zaman hazır olduklarını, ancak Rusya'nın işgal yönünde adım atması durumunda ise hızlı ve ağır yaptırımlar getireceklerini sözlerine ekledi. Psaki ayrıca, Moskova'nın halen kapsamlı bir saldırı için hazırlıklarını sürdürdüğünü de ifade etti.
Biden ABD yerel saatiyle pazar günü Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyini toplamış ve güvenlik kurmaylarıyla krizin gidişatını değerlendirmişti.
Rusya ve Ukrayna arasında savaşa ramak kala, Belarus'tan tansiyonu yükseltecek bir açıklama daha geldi.
Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin bir açıklama yaptı… Yapılan açıklamada dün sona ermesi beklenen Belarus ile Rusya’nın ortak askeri tatbikatının uzatıldığı belirtildi. Belarus’un önde gelen isimlerinden olan Khrenin, “Sınırda yaşanan askeri hareketliliğe bağlı olarak bu kararı aldık” dedi.
Belaruslu yetkililerin açıklamalarıyla eş zamanlı olarak Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Polyanskiy de bir açıklama yaptı… Polyanskiy, “Kimse Rusya’nın ne zaman ve nerede askeri tatbikat yapacağını söyleyemez” dedi.
Kremlin’den de zehir zemberek bir açıklama geldi… Kremlin, Batı ülkelerinin “savaş” için verdiği tarihleri takip ettiğini ve buna karşılık hamlelerin gelebileceğinin sinyalini verdi.
Kremlin tarafından yapılan açıklamada, “Batı’nın Rusya’nın Ukrayna’yı işgali için verdiği tarihler provokatif. Putin, bu açıklamaları yakından takip ediyor. Rusya, Batı’nın ‘savaş’ kelimesini yanına koyması gereken son ülkedir. Donbas’ta gerilim yüksek. En ufak bir provokasyon olayların büyümesine sebep olur” denildi.
Belarus ve Rusya’dan gerilimi körükleyen açıklamalar gelirken, Ukrayna tarafından da yeni açıklamalar geldi… Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, diplomasi fırsatının halen mevcut olduğunu söyledi.
Fakat buna karşılık Kuleba, “Her senaryoyu düşünmeliyiz” ifadesini kullandı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusyanın çatışma bölgesinde dün gece itibarıyla ateşkesi 122 kez ihlal ettiğini duyurdu.
Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 122 ateşkes ihlalinin 108’inin Minsk Anlaşmaları kapsamında yasaklanan silahlarla yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada, “Düşman, 152 milimetre ve 122 milimetre topçu sistemleri, 120 milimetre ve 82 milimetre havan topları, çeşitli sistemlerin bomba atarları, tank silahları ve büyük kalibreli makineli tüfekler kullandı. Ayrıca, düşman insansız hava araçlarının üç uçuşu kaydedildi” denildi.
Belaruslu bakanın gündeme getirdiği sınırdaki askeri hareketlilik ise Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’ta yaşanan çatışmalar. 2014’te Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesiyle birlikte bölgede gerilim yükselmişti. Öte yandan bölgede etkisini artıran ve Moskova’nın da desteklediği Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplarla Ukrayna ordusu arasında da çatışmalar yaşanıyor.
Belarus ile Rusya arasında gerçekleşen tatbikat batı ülkelerinde büyük bir endişe yaratmıştı… Başta Fransa, Almanya, Türkiye ve İngiltere olmak üzere birçok ülke taraflara itidal çağrısı yaparken NATO da Rusya’nın Belarus’ta bulunan 30 bin askeri ile Ukrayna’yı işgal edebileceği uyarısında bulunmuştu. Moskova yönetimi ise NATO’nun bu iddiasının gerçeği yansıtmadığını söylemişti.
Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson da bu sabah BBC’ye verdiği demeçte, Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan beri Avrupa’nın gördüğü en büyük savaşa davetiye çıkardığını iddia etmişti. Johnson, Avrupa’nın 1945’ten beri bu ölçekte bir savaş yaşamadığını dile getirmişti.<br><br>Bölgede bu gelişmeler yaşanırken, Donbas bölgesindeki Donetsk şehrinde de Reuters’a konuşan kaynaklar ve görgü tanıkları, patlama seslerinin duyulduğunu aktarmıştı.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, \"Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkarsa ABD'nin yanında olacağız.\" dedi.
Lapid, Rusya'ya uygulanacak yaptırımlara İsrail'in de katılması ihtimaline ilişkin \"Rusya ile güvenlik koordinasyonu ve iyi ilişkileri korumaya arzuluyuz ancak bu konuyu değerlendirmemiz gerekiyor.\" şeklinde konuştu.<br><br>İsrail hükümetinin Rusya ve Ukrayna'daki Yahudi nüfusunu önemsediğine dikkati çeken Lapid, bu değerlendirmenin öneminin İsrail karar mekanizmasında olduğunu vurguladı.<br><br>\"Durumumuz bir dereceye kadar Baltık ülkelerine benziyor.\" diyen Lapid, Rusya'nın Suriye'deki varlığı ve çıkarlarına işaret ederek,\"Bizim tüm amaç ve gayeler için Rusya ile sınırlarımız ve Suriye ile sınırlarımız var.\" ifadelerini kullandı.
Rusya ile Ukrayna hızla savaşa sürükleniyor: 'Putin saldırı emrini verdi' iddiası
Rusya-Ukrayna gerilimi peş peşe gelen saldırı haberleri sonrası hızla tırmanışa geçerken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. ABD istihbaratının elinde, Rusya Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusu komutanlarına Ukrayna'ya saldırı emrini verdiğine dair bilgi olduğu öne sürüldü. Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik bir işgal eyleminin olmaması durumunda, Rusya Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul ettiğini açıkladı.