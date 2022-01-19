Ukrayna’da Rusya ve Batı’dan güç gösterisi: Üç koldan askeri gerilim

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya’nın her an Ukrayna’ya saldırabileceği bir aşamaya gelindiğini söyledi. Psaki, “Açık konuşayım; şu anda durum oldukça tehlikeli. Ukrayna’yı işgalin ağır ekonomik sonuçlarının acısını çekip çekmeyeceği Putin ve Ruslara bağlı” dedi.

ABD, NATO ve Rusya arasında geçen hafta diplomasi masasının devrilmesinin ardından, taraflar Ukrayna’da gerilimi artıracak karşılıklı adımlar atıyor.

Rusya, Ukrayna’nın doğusunda geçen hafta gerçekleştirdiği askeri tatbikatın ardından şimdi de, Belarus ile birlikte ortak tatbikata hazırlanıyor. Bu amaçla, Rus askerlerinin ve zırhlı araçlarının demiryoluyla taşındığı görüntüler medyaya yansıdı.

Öte yandan iki NATO üyesi ülke İngiltere ve Kanada, Ukrayna’ya askeri yardımda bulunacaklarını açıkladı. Geçen hafta Rusya’nın, biri Belarus üzerinden üç koldan Ukrayna’yı işgal planı hazırladığına yönelik haritalar yayınlanmıştı.

KİEV’İN KAPISINDA TATBİKAT

Rus ordusu bu haritaları doğrulayacak şekilde Belarus ordusu ile “Birleşik Güç” tatbikatı yapılacağını belirtti. 9-20 Şubat arasında Belarus’un Ukrayna sınırına yakın bölgelerinde gerçekleştirileceği belirtilen tatbikat için Rus topçu birlikleri ile zırhlı araçlarının demiryoluyla sevk edildiği görüntüler servis edildi.

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Ukrayna’nın başkenti Kiev, Belarus sınırına oldukça yakın mesafede bulunuyor. Rus askerlerinin Belarus’ta kalıcı olması halinde Ukrayna kuzey ve doğusundan çevrelenmiş olacak.

TANKSAVAR GÖNDERDİ

Rusya’nın tatbikat hareketliliğine cevap ise İngiltere’den geldi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, önceki gün parlamentoda yaptığı konuşmada silahların dün Ukrayna’ya ulaştığını ayrıca eğitim için az sayıda İngiliz personelin kısa süreliğine gönderildiğini ifade ederek, “Ukrayna’ya hafif tank savar savunma silah sistemi sevk etme kararı aldık” dedi. İngiltere geçtiğimiz aylarda da Polonya’nın Belarus sınırına az sayıda özel kuvvet askeri göndermişti.

KANADA’DAN ÖZEL HAREKAT ASKERİ

Bir başka NATO üyesi ülke Kanada da, ülke basınında yer alan habere göre Ukrayna’ya az sayıda özel harekat askeri gönderdi. Kanadalı yayın kuruluşu Global News’da yer alan ve kaynaklara dayandırılan haberde, Ukrayna’ya olası bir Rus saldırısı halinde nasıl yardım edileceğini tespit etmek üzere az sayıda askeri ülkeye gönderildiği ifade edildi.

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SIĞINAKLARI YENİLEMEYE BAŞLADI

Öte yandan Ukrayna, olası bir Rusya saldırısı ve işgaline hazırlık yapabilmek için başkent Kiev’de, Sovyet Rusya döneminden kalma ve nükleer saldırılara bile dayanıklı sığınaklarını yenilemeye başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, Rusya’nın Ukrayna’nın “geçici olarak işgal altındaki topraklarında” halka pasaport vermeye devam ederek Rus vatandaşlarını koruma kisvesi altında gerginliği arttırmak için bahane aradığını belirtti.

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