Dünya Ukraynada Türk gazetecilere ateş açıldı
AVRUPA

Ukrayna’da Türk gazetecilere ateş açıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de daha önce saldırıya uğrayan askeri üs ve çevresinde çekim yapan Türk gazetecilere silahla ateş açıldı.

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Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Ukrayna’da Türk gazetecilere ateş açıldı
Ateş sonrası basın mensuplarını taşıyan araç hızla olay yerinden uzaklaştı.

Rusya’nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, basın mensupları da bölgede yaşananları aktarmaya devam ediyor. Başkent Kiev’de daha önce saldırıya uğrayan bir askeri üssün çevresinde çekim yapan TGRT ekibine ateş edildi. Görüntülerde silah sesleri duyuluyor.

Ukrayna’da Türk gazetecilere ateş açıldı
OYNAT 00:27
Ukrayna’da Türk gazetecilere ateş açıldı
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de daha önce saldırıya uğrayan askeri üs ve çevresinde çekim yapan Türk gazetecilere silahla ateş açıldı.

Ateş sonrası basın mensuplarını taşıyan araç hızla olay yerinden uzaklaştı.


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Rus ilerleyişine karşı köprüler yıkıldı: Ele geçirilen tanklardan barikat kuruldu
FOTOĞRAF 14
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 7'nci güne girildi.
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Rus birlikleri adım adım başkent Kiev`e doğru ilerleyişini sürdürüyor.
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Ukraynalılar Rus birliklerinin ilerleyişini durdurmak için her yolu deniyor.
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ELE GEÇİRİLEN RUS ZIRHLILARI İLE YOLLARI KAPATIYORLAR<br><br><br>Ukraynalılar Kiev yakınlarındaki Bucha kasabasında ele geçirilen Rus zırhlıları ile cadde ve sokaklara barikatlar oluşturdu.
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Rus tankları ile yollar böyle kapatıldı...
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Rus tankları ile yollar böyle kapatıldı...
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Rus tankları ile yollar böyle kapatıldı...
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KÖPRÜLER KULLANILAMAZ HALDE<br><br>Rus ordusunun güzergahındaki yolları ve köprüleri bile kullanılamaz hale getiriyorlar.
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Kiev`in batısındaki Irpin köprüsü böyle tahrip edildi.
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Kiev`in batısındaki Stoyanka köprüsü kullanılamaz hale getirildi.
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Belarus-Ukrayna sınırındaki Kamaryn Slavutych sınır kapısındaki köprünün ilk hali....
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Kamaryn Slavutych sınır kapısındaki köprünün son hali....
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Chernihiv oblastındaki Desna Nehri köprüsünün ilk hali...
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Chernihiv oblastındaki Desna Nehri köprüsüne verilen zarar havadan böyle görülüyor.
Rus ilerleyişine karşı köprüler yıkıldı: Ele geçirilen tanklardan barikat kuruldu
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 7'nci güne girildi. Ukraynalılar, Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için köprüleri yıkıyor, barikatlar kuruyor. İşte savaş bölgesinden gelen çok çarpıcı görüntüler...


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