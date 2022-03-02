Ukrayna’da Türk gazetecilere ateş açıldı

Rusya’nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, basın mensupları da bölgede yaşananları aktarmaya devam ediyor. Başkent Kiev’de daha önce saldırıya uğrayan bir askeri üssün çevresinde çekim yapan TGRT ekibine ateş edildi. Görüntülerde silah sesleri duyuluyor.

Ateş sonrası basın mensuplarını taşıyan araç hızla olay yerinden uzaklaştı.

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