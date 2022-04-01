Ukrayna'dan beklenmeyen saldırı

Spor

Valerien Ismael nefes aldırmıyor

Geldiği günden beri çift idmanla takımı yoğun bir tempoya alan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, eski takımlarındaki koşu mesafelerini siyah-beyazlılarda da yakalamak istiyor. Genç çalıştırıcı, Trabzonspor maçında ise 3-6-1 sistemi ile orta sahayı kalabalık tutacak.