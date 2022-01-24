​Ukrayna’dan Berlin’e tepki: Altımızı oymayın

Ukrayna, son dönemde ülkeye silah sevkiyatı konusunda zoruluk çıkartan, silah göndermeyeceğini duyuran ve Rusya lideri Vladimir Putin’e sıcak mesajlar verdiği iddia edilen Almanya’ya tepki gösterdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Berlin’i “birliğin altını oymaya” ve “Vladimir Putin’i cesaretlendirmeye” son vermeye çağırdı. Kubela, “son açıklamaların hayal kırıklığına neden olduğunu” ve “mevcut güvenlik durumuyla” uyuşmadığını söyledi. “Batı’nın Rusya’ya karşı birliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu” vurgulayan Ukraynalı Bakan, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Alman ortaklar, bu tür söz ve eylemlerle birliği baltalamaya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Ukrayna’ya yeni bir saldırı başlatmak için cesaretlendirmeye son vermeli.” ifadelerini kullandı. Öte yandan Almanya’da Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schönbach dün “Putin’e anlayış gösterilmesi gerektiği”yle ilgili sözleri nedeniyle görevinden istifa etti.

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ALMAN KİBRİNİN GÖSTERGESİ

Ukrayna’nın Almanya Büyükelçisi Andriy Melnik ise, Alman koramiralin istifa kararından tatmin olmadığını söyledi. Melnik, Schönbach’ın açıklamalarının “Ukrayna kamuoyunun tamamını şoka uğrattığını” aktardı. Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Melnik, ülkesi ve dünya istifa kararından memnun olsa da, söz konusu skandalın bir “hengame” yarattığını ve Almanya’nın uluslararası düzlemdeki güvenilirliğinin sorgulanmasına yol açtığını söyledi. Koramiralin Kırım’a ilişkin açıklamalarını da eleştiren Büyükelçi, Schönbach’ı Ukrayna’nın egemenliğini kibirli bir tavırla sorgulamakla da suçladı. Melnik, suçlamasında “Alman kibri ve büyüklük kuruntusu” ifadelerini kullandı.

Yevhen Murayev

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Kukla yönetim iddiası

İngiltere, Rusya’nın Ukrayna’da darbe yaparak Moskova yanlısı bir yönetim kurmaya hazırlandığını öne sürdü. Bu yönetimin başına geçeceği iddia edilen Yevhen Murayev “Mantıksız” dedi. İngiliz istihbaratı Kremlin’i Kiev hükümetine darbe yaparak Rusya yanlısı bir ismi iktidara getirmeyi planlamakla suçladı. Ancak İngiltere’nin Rusya tarafından iktidara getirileceğini savunduğu eski milletvekili Yevhen Murayev bu iddialara gülerek “Pek mantıklı değil, ben Rusya’da yasaklıyım” dedi. Öte yandan, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğine inanmadığını söyleyen Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Kay-Achim Schönbach istifa etmek zorunda kaldı. Moskova’dan ise “ABD ve Ukrayna’dan kışkırtıcı eylemler bekliyoruz” açıklaması geldi.