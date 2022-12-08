Dünya Ukraynadan dikkat çeken Rusya iddiası
AVRUPA

Ukrayna'dan dikkat çeken Rusya iddiası

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Zaporijya halkını seferber etmeyi planlandığı belirtildi.

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Haber Merkezi Diğer
Ukraynadan dikkat çeken Rusya iddiası
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Zaporijya halkıyla ilgili bir iddia ortaya attı.

Rusya'nın, bölge halkını askere almayı planladığı öne sürüldü.

Zaporijya'da seferberlik söylentisi

Yapılan açıklamada, "Rus işgalciler, mevcut kayıpları telafi etmek için Zaporijya bölgesinin geçici olarak işgal edilmiş topraklarındaki yerel sakinleri seferber etmeyi planlıyor." denildi.

Melitopol şehrinin hedef alındığı belirtilerek, askerlik çağındaki erkeklerin "yakın gelecekte askeri komiserliğe gelmeleri" gerekeceğini iddia edildi.

Putin'in nükleer mesajı: Delirmedik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna üzerindeki nükleer savaş tehdidinin büyüdüğünü söylemiş, ancak Rusya'nın ilk vuracak taraf olmayacağını belirtmişti.

Putin, "Delirmedik, nükleer silahların ne olduğunun farkındayız." şeklinde konuşmuştu.

Rus lider, Ukrayna savaşının ilk aşamalarında stratejik nükleer kuvvetlerini yüksek alarm durumuna geçirmişti.

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BM'den kritik Rusya adımı: Oylama yapılacak

Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk: Zelenski'nin sağ kolu 'devlet sırrı'nı açıkladı
FOTOĞRAF 15
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.
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Savaşın ilk günlerinden itibaren Kievi hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.
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Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Rusların Hersondan çekilmesi ile savaş yeni bir evreye girerken Ukraynadan gündeme adeta bomba gibi düşen bir açıklama geldi.
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Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Ukraynanın Rusya ile savaşındaki kayıplarını düşmanın verilere ulaşmaması amacıyla açıklamayacaklarını belirterek, Ukraynanın savaştaki kayıpları devlet sırrıdır demişti.
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskinin danışmanı Mykhailo Podolyak, Ukraynanın savaş kayıplarını açıkladı.
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Podolyak, Rusyanın 24 Şubatta ülkelerini işgali sonrası çıkan savaşta 13 bin Ukrayna askerinin ölmüş olabileceğini söyledi.
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Mykhailo Podolyaka göre ise savaşta ölen Ukrayna askerlerinin sayısı 10 ile 13 bin arasında. Ukrayna ordusu ise bu sayıyı doğrulamadı.
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Ukrayna lideri Zelenskinin sağ kolu olarak da anılan Podalyak, Haziran ayında yaptığı açıklamada da savaşta her gün 100-200 Ukrayna askerinin öldüğünü söylemişti.
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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley, Ukrayna’daki savaşta 100 bin civarında Rus, 100 bin civarında da Ukrayna askerinin öldüğünü ya da yaralandığını tahmin ettiklerini açıklamıştı.
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Orgeneral Milley, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 40 bin kadar da sivilin yaşamını yitirdiğini değerlendirdiklerini söyledi.
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Bu, şimdiye kadar bir Batılı yetkili tarafından yapılan en yüksek ölü ya da yaralı tahmini olarak öne çıkıyor.
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Moskova’nın askeri kayıplara ilişkin son açıklaması Eylül ayında gelmişti. Kremlin ölen asker sayısını 5 bin 937 olarak açıklamıştı
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Bu açıklamanın ardından Rusyadan askeri kayıplara dair herhangi bir güncelleme yapılmadı.
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Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk: Zelenski'nin sağ kolu 'devlet sırrı'nı açıkladı
Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş sahada son sürat devam ederken, Ukrayna tarafından savaşın başından bu yana 'devlet sırrı' olarak nitelendirilerek paylaşılmayan ölen asker sayısı ilk defa açıklandı.
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