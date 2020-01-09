Dünya Ukraynadan İranda düşen uçağa ilişkin açıklama Uçağımızı Rus füzesi düşürmüş olabilir
ASYA

Ukrayna'dan İran'da düşen uçağa ilişkin açıklama: Uçağımızı Rus füzesi düşürmüş olabilir

Ukrayna'dan İran'da düşen uçağa ilişkin açıklama: Uçağımızı Rus füzesi düşürmüş olabilir

Ukrayna makamlarınca yapılan açıklamada, İran’da düşen yolcu uçağının Rus füzesi tarafından düşürülmüş olabilme ihtimali üzerinde durdukları ifade edildi.

Haber Merkezi İHA
Mürettebatı anmak adına mum ve çiçek konuldu.
Mürettebatı anmak adına mum ve çiçek konuldu.

Ukrayna, İran’da düşen yolcu uçağının Rus füzesi ile düşürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

  • Konuya ilişkin açıklama, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov tarafından yapıldı.

İran'da düşen uçağın patlama anı kamerada
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İran'da düşen uçağın patlama anı kamerada
İran'ın başkenti Tahran'ın yakınlarında düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna uçağının yere çakılması sonrası meydana gelen patlama bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde patlama sonrası yanan parçaların işyerinin önüne kadar savrulduğu görülüyor.

Danilov, "İran’da düşen yolcu uçağımızla ilgili araştırılan senaryolar arasında, uçağımızın Rus yapımı ZRK ‘Top’ cinsindeki bir roketle düşürülme ihtimali de var. Uçak enkazına yakın bir yerde bu füzenin parçalarına ulaşıldı ve bunu herkes şu an biliyor. İran Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü de araştırma çalışmalarında görev alıyor. Uçağın motoruna bir isabet olduğu konusunu değerlendiriyoruz ve uçak bir insansız hava aracı ile de çarpışmış olabilir. Böyle bir durumda bu terör eylemi sonucunda uçağın içinde patlama meydana gelmiş oldu. 2014 yılında Rusya tarafından düşürülen Malezya uçağına ilişkin oluşturulan araştırma komisyonunda görevli kişilerde bizim araştırma heyetimizin içerisindeler. Bildiğiniz üzere Rus füzesi ‘Buk’ ile düşürülmüştü Malezya yolcu uçağı” şeklinde konuştu.

Yaşanan bu talihsiz olay sonucunda Ukrayna’da 9 Ocak Ulusal Yas Günü ilan edildi. Ölenlerin anısına Borispol Havaalanı’nda oluşturulan anma yerine, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de gelerek çiçek bıraktı ve ölenlerin yakınlarına tekrar başsağlığı diledi.

İran'da yolcu uçağı düştü: 176 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
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