Dünya Ukraynadan Rostova mülteci akını devam ediyor
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Ukrayna’dan Rostov'a mülteci akını devam ediyor

Ukrayna’nın doğusundaki Donbass Bölgesi’nde yaşanan patlamalar nedeniyle bölge sakinleri otobüslerle Rusya’nın Rostov kentine nakledilirken, Rostov’da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

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Haber Merkezi İHA
Ukrayna’dan Rostova mülteci akını devam ediyor
Ukrayna’dan Rostov'a mülteci akını devam ediyor

Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrol altında tuttuğu Donbass Bölgesi’nde dünden beri yaşanan gerilim ve patlamalar bölge halkında büyük paniğe neden oldu. Gece saatlerinde binlerce mülteci eşyalarını toplayarak kentten ayrılmaya başladı. Donetsk sakinlerinden bir kadın dün yaşananlarla ilgili, “Tüm gece boyunca çok endişeliydik. Kadınlar ve çocuklar toplandı. Bütün gece boyunca düşündük yola çıksak mı çıkmasak mı diye. Tahliye edilip edilmeyeceğimizi annemle birlikte bekledik. Sabah bizi Khartsyzsk’ten Uspenka’ya oradan da Rostov sınırına götürüyorlar” dedi. Rusya tarafından da mültecilerin alınması için Rostov kentinde hazırlıklar yapıldı. Dün akşamdan beri Rostov kentine ulaşan sivillerin sayısının 8 bini aştığı duyurulurken, öğle saatlerine kadar bu sayının 25 bini bulacağı açıklandı. Rostov kentindeki otobüs terminalleri mülteci otobüslerinin girişi için boşaltılırken aynı zamanda Rostov - Donetsk kentleri arasına 8 tren seferi konuldu.

OHAL ilan edildi

Rusya Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Aleksandr Çupriyan, Rostov kentine giderek burada karşılanan mültecilerin pansiyon ve sosyal tesislere yerleştirilmesini organize etti. Çupriyan, Rostov kentinde bugün saat 10.00 itibariyle olağanüstü hal ilan ettiklerini ifade ederek, “Gelen sivillerin sayısındaki artış nedeniyle 19 Şubat 2022 saat 10.00 itibariyle olağanüstü hal ilan etmeyi uygun gördük” dedi.

Kremlin’den sivillere yardım

Bölgede yaşananlar Kremlin tarafından da takip edilmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rostov kentine ulaşan tüm sivillere sosyal yardımların yapılması ve 10 bin ruble (bin 750 TL) maddi yardım yapılması emri verilirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Başkan Putin, Donbass’tan gelen mültecilere yardımlar sağlanması konusunda talimatlar verdi. Durumu yakından takip ediyoruz” dedi.

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