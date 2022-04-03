Kiev kentinde Ukraynalı gazeteci Maks Levin'in cansız bedenine ulaşıldı

Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre, kendisinden 3 haftadır haber alınamayan fotoğrafçının Aleksey Chernişev isimli arkadaşıyla birlikte 13 Mart tarihinde fotoğraf çekimleri için Rusya saldırılarının olduğu Kiev yakınlarında bulunan Guta Mezhigorskaya köyüne gittiği ve o günden sonra kendisine bir daha ulaşılamadığı bildirildi. Arkadaşı Aleksey Chernişev’den ise hala haber alınamadı.

Ukrayna Başsavcılığı, fotoğrafçının ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, “Mart ayında kendisiyle irtibatın kaybolduğu Maks Levin’in cansız bedeni, Guta Mezhigorskaya yakınlarında bulundu. Silahsız olan ve Rus askerleri tarafından açılan iki el ateşle öldürülen fotoğrafçı cinayetine ilişkin tüm belgeler, savaş suçlularının yargılanması için toplanıyor” ifadelerini kullandı.

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