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Dünya Kiev kentinde Ukraynalı gazeteci Maks Levinin cansız bedenine ulaşıldı
AVRUPA

Kiev kentinde Ukraynalı gazeteci Maks Levin'in cansız bedenine ulaşıldı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, sivil can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Bir dönem Türk basını için de fotoğraf çeken 41 yaşındaki Ukraynalı fotoğrafçı Maks Levin ölü bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Ukraynalı gazeteci Maks Levin ölü bulundu
Savaş fotoğrafçısı Maks Levin

Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre, kendisinden 3 haftadır haber alınamayan fotoğrafçının Aleksey Chernişev isimli arkadaşıyla birlikte 13 Mart tarihinde fotoğraf çekimleri için Rusya saldırılarının olduğu Kiev yakınlarında bulunan Guta Mezhigorskaya köyüne gittiği ve o günden sonra kendisine bir daha ulaşılamadığı bildirildi. Arkadaşı Aleksey Chernişev’den ise hala haber alınamadı.
Ukrayna Başsavcılığı, fotoğrafçının ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, “Mart ayında kendisiyle irtibatın kaybolduğu Maks Levin’in cansız bedeni, Guta Mezhigorskaya yakınlarında bulundu. Silahsız olan ve Rus askerleri tarafından açılan iki el ateşle öldürülen fotoğrafçı cinayetine ilişkin tüm belgeler, savaş suçlularının yargılanması için toplanıyor” ifadelerini kullandı.

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