Ukrayna'nın doğusundaki sözde referanduma tepkiler sürüyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'ya katılmak için referanduma gitme kararına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek." uyarısında bulundu. Rusya'nın, ülkesinin topraklarını işgal eden bir devlet olduğunu belirten Kuleba, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Herhangi bir hibrit seferberlik de olmayacak. Rusya, Ukrayna topraklarının bazı kısımlarını yasa dışı olarak işgal eden bir saldırgan oldu ve olmaya devam etmektedir. Ukrayna, topraklarını özgürleştirme hakkına sahiptir ve Rusya ne derse desin onları özgürleştirmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Almanya

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, New York'ta BM Genel Kurulu oturum aralarında referandum konusuna tepki göstererek, "Ukrayna'nın doğusundaki sözde referandumlar kabul edilmeyecek. Bu sözde referandumların kabul edilemeyeceği, uluslararası hukuk ve dünya toplumunun bulduğu anlayışlar tarafından kapsanmadığı çok ama çok açıktır." dedi.

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ABD

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan "Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmek için sözde bir referandumu kullanacağını biliyoruz. Bu referandum, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine aykırıdır, uluslararası sistemi ve Birleşmiş Milletler şartını zedelemektedir. Şunu açıkça söyleyeyim, eğer bu referandum gerçekleşirse ABD hiçbir zaman Rusya'nın iddialarını kabul etmeyecektir." ifadesini kullandı.

NATO

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’da ayrılıkçıların düzenlemeyi planladığı seçimlerin meşruiyetinin olmayacağını bildirdi. Stoltenberg, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk, Luhansk ve Herson’da ayrılıkçıların düzenleyeceklerini açıkladığı seçimlerle ilgili sosyal medyada açıklama yaptı. "Sahte seçimlerin hiçbir meşruiyeti yoktur." diyen Stoltenberg, seçimlerin Rusya’nın Ukrayna’ya savaşında değişiklik getirmeyeceğini belirtti. Stoltenberg, "Bu Putin’in savaşının daha da artması demektir. Uluslararası camia uluslararası hukukun açık ihlalini kınamalı ve Ukrayna’ya desteğini artırmalıdır." ifadesini kullandı.

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