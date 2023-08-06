Ukrayna'nın Moskova’ya İHA'yla saldırı girişimi engellendi

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah Kiev rejiminin Moskova bölgesindeki tesislere İHA’yla terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi." ifadesi kullanıldı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 11.00 civarında bir İHA, Moskova’ya girmeye çalıştı, hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Orduya tebrikler." ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova'ya 24, 28, 30 Temmuz ve 1 Ağustos'ta da İHA ile saldırılar düzenlendiği, ölü veya yaralı bulunmadığı bildirilmişti.