Ukrayna'nın Moskova’ya İHA'yla saldırı girişimi engellendi

ABD ve Güney Kore yeni bir tatbikat hazırlığı yaparken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ndan ise dikkat çeken bir ziyaret ve açıklama geldi. Önemli silah fabrikalarını ziyaret eden Kim Jong-un ülkesinin silah teknolojisini geliştirme ve savaş hazırlıklarını güçlendirmesi yönünde mesajı verdi.