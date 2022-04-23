Ukrayna'ya kıskaç planı: Rusya’nın hedefi Karadeniz kıyıları

Ukrayna’yı işgale girişerek Kiev’e yürüyen Rus güçleri istediği sonucu elde edemedi. Karşılaştığı güçlü askeri direniş ve uluslararası baskı sonucu başkentin kolay lokma olmadığını anlayan Kremlin, operasyonun ikinci aşamasında Donbas bölgesinde tam kontrolü sağlamayı amaçlayacağını duyurmuştu. TASS haber ajansı ise Rusya’nın asıl hedefinin, Ukrayna’nın doğusu ve güney sahil şeridini tamamen işgal etmek olduğunu açıkladı. Rusya, bu stratejiyle, Ukrayna’nın Karadeniz’e erişiminini ve dünyaya deniz yoluyla açılmasını engellemeyi hedefliyor.

TRANSDİNYESTER BAHANESİ

Rusya Merkez Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Rustam Minnekayev, Rusya’nın Donbas ve Ukrayna’nın güney şeridinde tam kontrolü sağlamayı hedeflediğini belirtti. Donbas üzerindeki kontrolün Kırım’a bir kara koridoru oluşturmayı ve Ukrayna hayati unsurlarını etkilemeyi mümkün kılacağını vurgulayan Minnekayev, “Böylece baskı altındaki Rusça konuşanlara ve Transdinyester’e de bir çıkış yolu sağlanacak” diye konuştu.

ODESA VE MİKOLAYİV

Minnekayev’in ifadelerine göre Rus ordusu, Moldova’daki Rus ayrılıkçılarının bulunduğu Transdinyester bölgesi ile Herson arasında bulunan liman kentleri Odesa ve Mikolayiv’i de işgale girişecek. Rusya’nın Odesa ve Mikolayiv’i ele geçirmesi durumunda, Ukrayna’nın en önemli ikmal yollarından Karadeniz ile bağlantısı neredeyse son bulacak.

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HERSON’DA REFERANDUM HAZIRLIĞI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, işgal altındaki kıyı kentleri Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya’nın bağımsızlık referandumu düzenlemeyi planladığını öne sürdü. Rus askerlerinin bölge halkı hakkında bilgi topladığını iddia eden Zelenski, Rusların propaganda amaçlı broşürler dağıtmaya başladığını, hatta referandum için pusulaları bile hazırladığını iddia etti.

SUWALKİ KORİDORU UYARISI

Öte yandan Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, NATO’nun Litvanya’ya ve Doğu Avrupa’da daha fazla birlik konuşlandırması gerektiğini vurguladı. Birliğin Suwalki koridoruna (Belarus ve Rusya ile kara bağlantısı olamayan Avrupa’daki Rus toprağı Kaliningrad arasındaki koridor) daha fazla askeri birlik yerleştirmesi gerektiğini belirten Nauseda, koridorun güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Putin hasta mı?

Hasta olduğu iddia edilen Rusya lideri Vladimir Putin’in Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile çekildiği fotoğraf incelendi. Kremlin resmî sitesi Putin ve Şoygu’nun masada karşılıklı oturdukları fotoğrafı yorumlayan uzmanlar, fotoğrafla birlikte yayımlanan videoda keyifsiz olarak gözlemledikleri Putin’in Mariupol’ün düşmesi sonrası mutluluk belirtisi göstermediğini belirtti. Bunun yanı sıra Putin’in ayakta durmak için masadan destek almaya çalıştığını belirten uzmanlar, bir önceki gün Nikolay Tokarev’le ile gerçekleştirdiği toplantıda da masadan destek aldığını ve fotoğrafların hastalık iddialarını güçlendirdiğini vurguladı.

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75 bin patlamamış mühimmat ele geçirildi

Ukrayna’da Acil Durum Ekipleri (DSNS), Rusya’nın çekildiği bölgelerde halkın güvenliği için patlamamış mühimmat ve mayın temizleme çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. DSNS sadece Kiev bölgesinde 18 bin mühimmat olmak üzere Rus işgalinin başından bu yana yaklaşık 75 bin patlamamış mühimmat ele geçirdiklerini vurguladı. Bu mühimmata en çok Harkiv, Mikolayiv, Kiev, Sumy ve Donetsk bölgelerinde rastladıklarını ifade eden yetkililer, çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

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