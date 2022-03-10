Ukrayna'yı terk eden 2 milyon mülteci Avrupa’da kalıcı

Rusya-Ukrayna savaşının ilk iki haftasında mülteci sayısı 2 milyonu aşarken Ukraynalıların kaçtıkları ülkelerde kalıcı olup olmayacağı merak ediliyor. Ukrayna’da mevcut yönetimin değişip, Rus yanlısı bir yönetimin gelmesi durumunda mülteci sayısının artması ve başka ülkelere geçen sivillerin dönmemesi bekleniyor.

RUSYA KAZANIRSA DÖNMEZLER

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu, Rusya-Ukrayna savaşında, Rusya’nın galip gelmesi halinde Ukraynalıların ülkesine dönmek istemeyeceğini belirtti. Bu durumun Avrupa’da karışılıkların yaşanmasına sebep olacağını savunan Limoncuoğlu, gerekçelerini şu sözlerle açtı:

“Mültecilerin büyük kısmı eğer Rusya’nın istediği tarzda bir yönetim kurulursa Ukrayna’ya dönmek istemeyecektir. Avrupa’da gördükleri demokratik ortamı bırakmak istemeyeceklerdir. Oradaki ekonomik olanaklar da daha iyi olduğu için Ukrayna’ya dönmemeleri olası. Ancak dış görünüş olarak benzer olsalar da kültür olarak farklı yaşadıkları için birçok anlaşmazlık yaşayacaklardır. Bu durumda Ukraynalılar ırkçı tepkilerle karşılaşabilirler.”

Ukrayna’da başkent Kiev dahil 5 şehirden sivillerin tahliyesi için dün ateşkes ilan edildi. Kiev yakınlarındaki İrpin’de binlerce kişi güvenli bölgelere geçmeye çalıştı. Geçen hafta Rus saldırısında 8 sivil ölmüştü.

MÜLTECİ PAYLAŞIMI SORUNU

Pandemiden dolayı var olan ekonomik krize dikkat çeken Limoncuoğlu, savaşla birlikte Avrupa’yı zor günlerin beklediğini ifade etti. Limoncuoğlu, “Aynı zamanda bu kadar büyük göç dalgaları ülkelerin ekonomisine ekstra zarar vermektedir. Avrupa Birliği ülkeleri mülteci paylaşımını iyi yapmazsa ciddi anlamda bir ekonomik krizle karşılaşacaklardır” öngörüsünde bulundu.

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ÇİFTE STANDART

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Levent Ersin Orallı da Avrupa’nın mültecilere yaklaşımında çifte standarda dikkat çekti. Ukrayna’ya gösterilen iyi niyetin Orta Doğu’daki insanlara gösterilmediğini bildirdi. Orta Doğu’daki insanlık dramına seyirci kalan Avrupa Birliği’nin Hristiyan devletlere yardım ettiğini söyleyen Orallı, “Medeniyet beşiği olduğunu her zaman belirten Avrupa’nın Orta Doğu’daki karışıklığa sessiz kalırken, Ukrayna’ya anında yardım etmesi, uygulanan çifte standardın en net göstergesidir” dedi.

5 şehirde insani koridor

Ukrayna’nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Rusya’nın geçici ateşkes ilan ettiğini duyurmasının ardından Kiev tren istasyonunda yoğunluk yaşandı. Geçici ateşkesin uygulamaya girmesinin ardından çevre bölgelerdeki siviller, otobüslerle Kiev’deki tren istasyonuna getirildi. 7 Mart’ta Belarus’un Brest bölgesinde Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında üçüncü tur müzakereler gerçekleşmiş, iki taraf da görüşmelerde insani yardım koridorları konusunda olumlu sonuçlar alındığını açıklamıştı. Ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinden sivillerin tahliyesi için geçici ateşkesi yürürlüğe sokmuştu.

800 bini çocuk

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları koruyun), savaştan kaçan iki milyon Ukraynalının 800 bininin çocuk olduğunu açıkladı. Kuruluş, 18 yaşından küçük çok sayıda Ukraynalı çocuğun tek başına bu yolculukları yaptığı uyarısını da yaptı. Save the Children’dan Irina Saghoyan, ailelerin son çare olarak çocuklarını, komşuları ya da arkadaşlarına teslim ederek ülkeden kaçırmaya çalıştığını söyledi.

DÜNYA BM Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının iki milyona ulaştığını duyurdu