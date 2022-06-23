Dünya Ülkenin başbakanı duyurdu Ekonomimiz tamamen çöktü
ASYA

Ülkenin başbakanı duyurdu: Ekonomimiz tamamen çöktü

Aylardır gıda, elektrik ve yakıt kıtlığı yaşanan Sri Lanka’da Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülke ekonomisinin “tamamen çöktüğünü” söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Ülkenin başbakanı duyurdu: Ekonomimiz tamamen çöktü
Foto: Arşiv.

The Guardian'da yer alan habere göre, parlamentoda konuşan Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, milletvekillerine “Ekonomimiz tamamen çöktü” ifadelerini kullandı. Wickremesinghe, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile devam eden görüşmelerin ortasında, kötüleşen ekonomik krizden bir çıkış yolu bulmak için yardım aradıklarını söyledi.

  • Bir bağış konferansı yapacaklarını söyleyen Başbakan, "Tarihi müttefikler olan Hindistan, Japonya ve Çin'in desteğine ihtiyacımız var. Sri Lanka'nın krizine çözüm bulmak için bu ülkelerin katılımıyla bir bağış konferansı düzenlemeyi planlıyoruz. ABD'den de yardım isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ranil Wickremesinghe.
Ranil Wickremesinghe.

Wickremesinghe, Sri Lanka'nın ticari başkenti Colombo'ya bu hafta gelen bir IMF ekibiyle müzakerelerin ilerleme kaydettiğini ve kredi veren kuruluşla muhtemelen ay sonuna bir anlaşma sağlanacağını aktardı.

Wickremesinghe, "Maliye politikası, borçların yeniden yapılandırılması ve doğrudan nakit transferleri dahil birçok noktayı görüştük. Buna paralel olarak, önümüzdeki dönemde tamamlanmasını umduğumuz bir borç yapılandırma çerçevesi görüşmelerine de başladık" diye konuştu.

Öte yandan, Nisan ayında 12 milyar dolarlık dış borç ödemesini askıya alan Sri Lanka, kamu maliyesini rayına oturtmak için IMF'den yaklaşık 3 milyar dolarlık finansman istiyor.

Sri Lanka ekonomisi ağır borç, kaybedilen turizm geliri ve pandeminin diğer etkileriyle beraber tarihinin en büyük krizlerinden birine girdi. İflasa sürüklenen ülkede bir süredir benzin, süt, pişirme gazı ve tuvalet kağıdı gibi ihtiyaçlar dahi ithal edilemiyor.

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