Dünya Uluslararası Af Örgütü ABD Afganistanda güvenliği sağlamalı
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Uluslararası Af Örgütü: ABD Afganistan'da güvenliği sağlamalı

İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü, Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesinin ardından Afganistan'da yaşanan gelişmelere yönelik açıklama yaptı. Uluslararası topluma "hızlı ve kararlı adımlar atın" mesajının verildiği açıklamada, "ABD, tahliyeler sürerken havalimanında kesintisiz olarak güvenliği sağlamalı" denildi.

Haber Merkezi AA
Uluslararası Af Örgütü: ABD Afganistanda güvenliği sağlamalı
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin akın ettiği Kabil Uluslararası Havalimanı'nda yoğunluk yaşandı.

Örgütün Genel Sekreteri Agnes Callamard, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele alması ve Kabil Havalimanı'nda binlerce kişinin ülkeden kaçmaya çalıştığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

"Hızlı adımlar atılmazsa durum ağırlaşacak"

Callamard, Afganistan'da tanık olunan trajedinin önceden düşünülmesi ve önlenmesi gerekliliğine işaret ederek, "Uluslararası toplum hızlı ve kararlı adımlar atmazsa durum daha da ağırlaşacaktır." ifadesini kullandı.

"ABD, tahliyeler sürerken havalimanında kesintisiz olarak güvenliği sağlamalı"

Akademisyenlerden gazetecilere, sivil toplum aktivistlerinden kadın insan hakları savunucularına kadar Taliban tarafından misillemeye uğrama riski altında olan binlerce Afganın tamamen belirsiz bir geleceğe terk edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öne süren Callamard, şöyle devam etti:

"Yabancı hükümetler, Taliban'ın hedefi olabilecek herkese, Afganistan dışına güvenli bir çıkış yolu sağlamak için gerekli tüm adımları atmalıdır. Buna vize verilmesi, Kabil Havalimanı'ndan tahliyelere destek olunması, üçüncü ülkelerde yeniden yerleştirme imkanı sunulması ve tüm sınır dışı ve zorla geri gönderme uygulamalarının askıya alınması dahildir. ABD hükümetine, tahliyeler sürerken havalimanında kesintisiz olarak güvenliği sağlama çağrısı yapıyoruz.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Afganistan halkının yeni ve sert bir hakikatle karşı karşıya olduğu ve geçici düzenlemelerle ilgili müzakerelerin sürdüğü bu dönemde, mevcut durumda ülkeyi etkin biçimde kontrol altına almış Taliban'a uluslararası insan hakları hukukuna saygı gösterme, sivilleri koruma ve misilleme saldırılarına son verme çağrısında bulunan acil bir karar çıkartmalıdır."

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