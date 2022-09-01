Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti Rus kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'ne girdi

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Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları 8 Eylül'e kadar alınacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Ekim'de düzenlenecek 2022 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları 8 Eylül'e kadar yapılacak.