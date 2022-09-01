Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti Rus kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'ne girdi

Rus basınına göre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti, Rus ordusunun kontrolündeki Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne girdi.
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Rus basınına göre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti, Rus ordusunun kontrolündeki Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne girdi.
Ayrıntılar geliyor...
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