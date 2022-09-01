Dünya Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti Rus kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santraline girdi
AVRUPA

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti Rus kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'ne girdi

Rus basınına göre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti, Rus ordusunun kontrolündeki Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne girdi.

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Haber Merkezi AA
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti Rus kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santraline girdi
Zaporijya Nükleer Santrali

Rus basınına göre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti, Rus ordusunun kontrolündeki Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne girdi.

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