Dünya Umre için bağışıklık kazanmış olma şartı getirildi
ORTADOĞU

Umre için 'bağışıklık kazanmış olma' şartı getirildi

Suudi Arabistan Ramazan ayı öncesinde, umreye gelebilecekler için yeni kategoriler belirledi. Buna göre koronaya karşı bağışıklık kazananlar umre yapabilecek.

Haber Merkezi Diğer
Umre için bağışıklık kazanmış olma şartı getirildi
Arşiv

Her yıl milyonlarca Müslüman'ın ziyaret ettiği Suudi Arabistan'daki kutsal topraklar uzun zamandır koronavirüs sessizliğine gömüldü. Dünya genelinde aşı uygulamasında ilerleme sürerken Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Ramazan ayından itibaren yeni uygulamalarla normalleşme adımları atacak.

Üç kategori belirlendi

Buna göre umre için ülkeye alınacaklar için 3 kategori belirlendi. Bu kategorilerin 3'ü de koronavirüse karşı bağışıklık kazanmış olma şartı içeriyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki doz aşı olmuş, aşı olmasının üzerinden en az 14 gün geçmiş ve hastalığı geçirip iyileşmiş olmak üzere toplam üç kategorideki kişilerin bağışıklık kazanmış kabul edileceği belirtildi.

Suudi Arabistan koronavirüs tedbirlerini arttırdı: İşte yeni umre planı
DÜNYA
Suudi Arabistan koronavirüs tedbirlerini arttırdı: İşte yeni umre planı

  • Bu kişilere umre yapma hakkının yanı sıra Mekke'deki Ulu Cami'de namaz kılma ve Medine'deki Mescid-i Nebevî'ye girme hakkı da tanınacak.

İftar yemeği dağıtılacak

Euronews'in haberine göre; Bağışıklık şartının yanında, ziyaret için izin verilecek kişiler için de bazı yeni uygulamalar hayata geçirilecek. Bu kapsamda, kişilerin iftar yapmak için yanlarında sadece hurma ve su getirmelerine izin verilecek ve ziyaretçilere ferdi yemek dağıtımı yapılarak toplu olarak iftar yapılmasının önüne geçilecek. Bunların yanında tavaf ve namaz için alanda yeni düzenlemeler hayata geçirilerek bulaşın önüne geçilmeye çalışılacak.

Diyanetten hac ve umre ibadetlerine ilişkin açıklama
HAYAT
Diyanetten hac ve umre ibadetlerine ilişkin açıklama

  • Suudi Arabistan'da resmi verilere göre; koronavirüs Covid-19'a yakalananların sayısı 393 bin, pandemiden ölenlerin sayısı ise 6 bin 700 olarak bildiriliyor. 34 milyon nüfuslu ülkede şu ana kadar 5 milyon doz aşı yapılmış durumda.
Abone Ol Google News
İstanbulda ilginç kaza

İstanbul'da ilginç kaza

​Bisikletli genç yolun karşısına koşan yayayla çarpıştı.
İşçiler görünce panikledi

İşçiler görünce panikledi

​Ümraniye'de cami inşaatında bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeliden emekli amirallerin gece bildirisine tepki: Darbe çağrısıdır cezasız kalamaz

​Bakan Soylu: Tüm irtibatları ortaya çıkardık.

​104 emekli amiralin cunta bildirisine sert tepki.
Sağanak ve<br>fırtına uyarısı!

Sağanak ve
fırtına uyarısı!

Sıcaklıklar artıyor yağışlar devam ediyor.
Barajlarda istikrarlı yükseliş

Barajlarda istikrarlı yükseliş

​İstanbul barajlarında ne kadar su var?
Olimpiyatlarda<br>Kuzey Kore depremi

Olimpiyatlarda
Kuzey Kore depremi

Sporcularını korumak için çekildiğini açıkladı.
Ataşehir'de feci kaza

Ataşehir'de feci kaza

​Genç kadın yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi.
Barış buluşmasında<br>silahlar konuştu

Barış buluşmasında
silahlar konuştu

​İki aile arasındaki silahlı çatışmada 6 kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.