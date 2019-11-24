Üniversitede katliam korkusu

Kampüste can güvenliğinden endişe eden öğrenciler, okul yönetiminin gerekli tedbirleri alması için oturma eylemi başlattı. Üniversite kamu güvenlik dairesinin konuyla ilgili soruşturma başlattığı ancak bir sonuç alınmadığı kaydedildi.

ÖĞRENCİLER KORKU İÇİNDE

ABD’de New York eyaletinin önde gelen okullarından Syracuse Üniversitesi öğrencilerinin son zamanlarda kampüste artan ırkçı olaylar nedeniyle korku içinde yaşadığı belirtildi. Başta üniversitedeki öğrenci yurtları olmak üzere, kampüs alanındaki kütüphane ve diğer binaların duvarlarına Asyalı, siyahi ve Yahudi öğrencilere yönelik birkaç haftadır ırkçı yazıların yazıldığı kaydedildi.

‘TOPLAMA KAMPINA DÖNÜN’

Üniversitenin Türk öğrencilerinden Ahmet Çelik, yaklaşık yarısını yabancı öğrencilerin oluşturduğu öğrenci yurtlarının duvarlarına “Asyalılar defolun” şeklinde notlar asıldığını, kampüsteki diğer binaların duvarlarında da aynı şekilde siyahilere, Yahudilere ve de Müslümanlara yönelik ırkçı ifadeler içeren yazılar bulunduğunu belirtti. Çelik, Yahudi bir hocaya da “Ait olduğunuz toplama kampına dönün” şeklinde mail atıldığını kaydetti.

Derse girmiyorlar

Syracuse Üniversitesi

Okulda müthiş bir korku ve güvensizlik hissinin oluştuğunun altını çizen Çelik, “Yabancı ve azınlık öğrencileri kadar beyaz Amerikalılar da silahlı saldırı ve toplu katliam korkusu yaşamaya başladı. Öğrencilerin neredeyse yarısı, can güvenliğinden endişe ederek silahlı saldırı korkusuyla derslere gelmemeye başladı. Bazısı yurtlardaki odasına kapandı, ailesi yakın olanlar da evine döndü. Okul yönetimi, derslere gelmeyen öğrencilerin mazeretli kabul edilerek yok yazılmayacağı açıklamasını yapmak zorunda kaldı” diye konuştu. Öte yandan Syracuse Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada, söz konusu olaylarla bağlantılı olarak 18 yaşında bir öğrencinin gözaltına alındığı duyuruldu.