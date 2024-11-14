Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ünlü havayolu şirketi battı

Ünlü havayolu şirketi battı

15:5914/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
Spirit Airlines
Spirit Airlines

Florida merkezli ünlü havayolu şirketi Spirit Airlines, Frontier Airlines ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayınca iflas sürecine girdi.

ABD
'li ünlü havayolu şirketi
Spirit Airlines
, mali problemlerle boğuşuyor.

Şirkete yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre, Spirit Airlines'ın Frontier Airlines ile birleşme görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı.


Bu sebeple şirket iflas koruması başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.


23 uçak satılıyor


1983 yılında kurulan havayolu şirketi ekonomik kriz nedeniyle iflasını açıklamaya hazırlanırken, iflas kararı karşısında binlerce çalışan işten atılma tehlikesiyle karşı kaşıya kaldı.


İflas haberinin duyulması ile şirket hisseleri düştü, çalışanlar ücretsiz izne çıkarıldı.


Şirket ayrıca 23 eski Airbus uçağını 519 milyon dolara satılığa çıkardı.




#ABD
#HAVA YOLU
#uçak

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PTT personel alımı başvuru takvimi belli oldu mu?