Ünlü havayolu şirketi battı

Şirkete yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre, Spirit Airlines'ın Frontier Airlines ile birleşme görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı.
Bu sebeple şirket iflas koruması başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
1983 yılında kurulan havayolu şirketi ekonomik kriz nedeniyle iflasını açıklamaya hazırlanırken, iflas kararı karşısında binlerce çalışan işten atılma tehlikesiyle karşı kaşıya kaldı.
İflas haberinin duyulması ile şirket hisseleri düştü, çalışanlar ücretsiz izne çıkarıldı.
Şirket ayrıca 23 eski Airbus uçağını 519 milyon dolara satılığa çıkardı.
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