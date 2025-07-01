UNRWA Genel Komiseri: Gazze İnsani Yardım Vakfı açlıktan ve silahla saldırıdan başka bir şey sunmuyor

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X platformundan yaptığı açıklamada İsrail-ABD yönetimindeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın faaliyetlerine son verilmesi çağrısında bulundu. Lazzarini, "Gazze İnsani Yardım Vakfı, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına açlıktan ve silahla saldırıdan başka bir şey sunmuyor." ifadelerini kullandı.
Lazzarini, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili bilgi verdi.
BM yetkilisi, 130'dan fazla sivil toplum kuruluşunun, uluslararası insancıl hukuka uygun şekilde UNRWA dahil BM öncülüğünde Gazze Şeridi'ndeki yardımların dağıtımı için birleşik bir koordinasyon ve dağıtım mekanizmasının yeniden geri getirilmesi çağrısında bulunduğunu aktardı.
"Gazze İnsani Yardım Vakfı açlıktan ve silahla saldırıdan başka bir şey sunmuyor"
Lazzarani, "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın 27 Mayıs'ta başlattığı proje kapsamında ölümü göze almak zorunda kalarak yiyecek ararken açlıkla boğuşan en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini; yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını vurguladı.
"Ölüm tuzakları"
İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.
Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım tırına ihtiyacı bulunuyor.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.
Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.