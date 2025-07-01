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UNRWA Genel Komiseri: Gazze İnsani Yardım Vakfı açlıktan ve silahla saldırıdan başka bir şey sunmuyor

UNRWA Genel Komiseri: Gazze İnsani Yardım Vakfı açlıktan ve silahla saldırıdan başka bir şey sunmuyor

19:251/07/2025, Salı
AA
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Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X hesabından açıklama yaptı.
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X hesabından açıklama yaptı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X platformundan yaptığı açıklamada İsrail-ABD yönetimindeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın faaliyetlerine son verilmesi çağrısında bulundu. Lazzarini, "Gazze İnsani Yardım Vakfı, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına açlıktan ve silahla saldırıdan başka bir şey sunmuyor." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, çok sayıda yardım kuruluşunun, Gazze Şeridi'ndeki sivillere açlık ve ateşli silahla saldırıdan başka bir şey sunmayan İsrail-ABD güdümlü,
"Gazze İnsani Yardım Vakfı"
nın faaliyetlerine son verilmesi çağrısında bulunduğunu belirtti.

Lazzarini, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili bilgi verdi.

BM yetkilisi, 130'dan fazla sivil toplum kuruluşunun, uluslararası insancıl hukuka uygun şekilde UNRWA dahil BM öncülüğünde Gazze Şeridi'ndeki yardımların dağıtımı için birleşik bir koordinasyon ve dağıtım mekanizmasının yeniden geri getirilmesi çağrısında bulunduğunu aktardı.


"Gazze İnsani Yardım Vakfı açlıktan ve silahla saldırıdan başka bir şey sunmuyor"

Çok sayıda insani yardım örgütünün,
"Gazze İnsani Yardım Vakfı"
nın faaliyetlerine son verilmesi çağrısı yaptığını ifade eden Lazzarani, çünkü bu kurumun Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına
"açlıktan ve silahla saldırıdan başka bir şey sunmadığını"
belirtti.

Lazzarani, "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın 27 Mayıs'ta başlattığı proje kapsamında ölümü göze almak zorunda kalarak yiyecek ararken açlıkla boğuşan en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini; yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını vurguladı.

UNRWA Genel Komiseri,
"bu nahoş yeni durumun gölgesinde, Gazze'deki yardım dağıtım noktalarının 400'den, 4'e düşürüldüğünü ve askeri nitelikte olduğunu"
aktardı.
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı

"Ölüm tuzakları"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü
"Gazze İnsani Yardım Vakfı"
nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.
Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi
"ölüm tuzakları"
olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım tırına ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.



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#Gazze İnsani Yardım Vakfı
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