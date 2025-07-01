UNRWA Genel Komiseri: Gazze İnsani Yardım Vakfı açlıktan ve silahla saldırıdan başka bir şey sunmuyor

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, çok sayıda yardım kuruluşunun, Gazze Şeridi'ndeki sivillere açlık ve ateşli silahla saldırıdan başka bir şey sunmayan İsrail-ABD güdümlü,

"Gazze İnsani Yardım Vakfı"