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BM: Gazze'nin yüzde 82'den fazlası yerinden edilme emirleri altında

BM: Gazze'nin yüzde 82'den fazlası yerinden edilme emirleri altında

14:341/07/2025, Salı
AA
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Birleşmiş Milletler
Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA), Gazze'nin yüzde 82'den fazlasının Filistinliler için göçe zorlama anlamına gelen tahliye uyarıları altında olduğunu duyurdu.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, Gazze'de yerinden edilen Filistinliler için barınağa dönüştürülen bir okulun dün İsrail ordusu tarafından hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in yerinden ettiği Filistinlilerin barındığı okulda saldırı nedeniyle önemli hasarın meydana geldiği, yaralanmanın bildirilmediği aktarıldı.

Açıklamada, "Gazze'nin yüzde 82'siden fazlası yerinden edilme emirleri altında. İnsanların gidebileceği hiçbir yer yok." ifadesi kullanıldı.

İnsani yardım tesislerinin hedef alınmaması gerektiği ifade edildi.

İsrail ordusunun dün Gazze'de 4 okulu hedef aldığı açıklanmıştı.

İnsani yardım tesislerinin hedef alınmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, Gazze'de ateşkes uygulanması talebi yinelendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 531 Filistinli hayatını kaybetti, 133 bin 642 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 6 bin 203 kişi yaşamını yitirdi, 21 bin 601 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 583'e, yaralıların sayısı da 4 bin 186'ya çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.



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