Soykırım finansörü ABD'den İsrail'e 510 milyon dolarlık mühimmat

İsrail tarafından talep edilen ve toplam değeri 510 milyon dolar olan satış kapsamında, BLU-109 bombaları için 3 bin 845 adet KMU-558B/B ve MK 82 bombaları için 3 bin 280 adet KMU-572 F/B Ortak Doğrudan Taarruz Mühimmatı (JDAM) güdüm kitinin yer aldığı kaydedildi.