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Soykırım finansörü ABD'den İsrail'e 510 milyon dolarlık mühimmat

Soykırım finansörü ABD'den İsrail'e 510 milyon dolarlık mühimmat

09:331/07/2025, Salı
DHA
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de soykırım yapan terör devleti İsrail'e 510 milyon dolarlık mühimmat güdüm paketi ve ilgili destek ekipmanlarının satışı için onay verdi.

ABD Savunma Güvenlik İş Birliği Ajansı (DSCA) tarafından İsrail'e 510 milyon dolarlık mühimmat güdüm paketi ve ilgili destek ekipmanlarının satışının onayına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, DSCA'nın onayı ABD Kongre'sine ilettiği bildirildi.


  • İsrail tarafından talep edilen ve toplam değeri 510 milyon dolar olan satış kapsamında, BLU-109 bombaları için 3 bin 845 adet KMU-558B/B ve MK 82 bombaları için 3 bin 280 adet KMU-572 F/B Ortak Doğrudan Taarruz Mühimmatı (JDAM) güdüm kitinin yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, satışın ABD'nin dış politikasını ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklediği, İsrail'in güvenliğinin artırılmasının ABD'nin çıkarları açısından hayati önemde olduğu bildirildi. Satışın İsrail'in mevcut ve gelecekteki tehditlerle mücadele kapasitesini artıracağı belirtilen açıklamada, aynı zamanda söz konusu paketin İsrail'in sınırlarını, altyapısını ve nüfus merkezlerini savunma kabiliyetini geliştireceği vurgulandı. JDAM güdüm kitlerinin bir kısmının ABD hükümeti stoklarından temin edilebileceği ifade edilerek, satışın ABD'nin savunma hazırlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağı bilgisi paylaşıldı.




#ABD
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#Savunma Bakanlığı
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