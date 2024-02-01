UNRWA'dan Gazze uyarısı: Yardımlar gelmezse çalışmalarımızı durdurmak zorunda kalacağız

“İsrail yetkilileri tarafından, bazı UNRWA personelinin İsrail'e yönelik 7 Ekim menfur saldırılarına karıştığına dair ciddi iddialar kendisine sunulduğunda UNRWA Genel Komiseri, Ajansın çıkarları doğrultusunda bu personelin gömrevlerine derhal son verme kararı aldı ve New York'ta bulunan İç Gözetim Hizmetleri soruşturma başlattı. İddiaların kanıtlanması durumunda bu süreçte tam hesap verebilirlik ve şeffaflık bekleniyor. UNRWA'nın duyurusundan kısa bir süre sonra, bazı bağışçı ülkeler Ajans'a sağlanan 440 milyon doları tutarındaki finansmanı askıya aldı”