|
Dünya

Ürdün: Gazze'ye paraşütle yardım bırakıldı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki Ürdün Sahra Hastanesi'ne acil tıbbi malzeme ve ilaç yardımlarının hava yoluyla ulaştırıldığını açıkladı. Ürdün Ordusu resmi internet sitesinde yapılan açıklamada da, "Kraliyetin talimatları uyarınca, tıbbi malzemelerin tükenmek üzere olması ve yardımların Refah Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaştırılmasındaki gecikme nedeniyle Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir uçak gece saatlerinde Ürdün Sahra Hastanesi Gazze/76'ya acil tıbbi yardımları paraşütlerle attı." denildi.

09:47 - 6/11/2023 Pazartesi
AA
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'ye acil tıbbi malzeme ve ilaç yardımlarının hava yoluyla ulaştırıldığını söyledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'ye acil tıbbi malzeme ve ilaç yardımlarının hava yoluyla ulaştırıldığını söyledi.

Ürdün resmi haber ajansı Petra'nın haberine göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, "Gazze Şeridi'ndeki Ürdün Sahra Hastanesi'ne acil tıbbi malzeme ve ilaç yardımı havadan ulaştırıldı." dedi.

Öte yandan X Platformundan açıklama yapan Kral Abdullah,
"Allah'a hamdolsun ki Silahlı Kuvvetlerimizin Hava Kuvvetleri mensupları, bu gece yarısı Gazze Şeridi'ndeki Ürdün Sahra Hastanesi'ne acil tıbbi ve ilaç yardımını uçaktan indirmeyi başardılar."
ifadelerini kullandı.

"Gazze'deki savaştan dolayı sıkıntı çeken yaralılara yardım için bu bizim üzerimize düşen bir görev" diyen Ürdün Kralı, ülkesinin Filistinli kardeşlerine en yakın ve destekçi olarak kalacağını belirtti.

Öte yandan Ürdün Ordusu resmi internet sitesinde Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı'ndan bir askeri kaynağa dayandırılan açıklamada,
"Kraliyetin talimatları uyarınca, tıbbi malzemelerin tükenmek üzere olması ve yardımların Refah Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaştırılmasındaki gecikme nedeniyle Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir uçak gece saatlerinde Ürdün Sahra Hastanesi Gazze/76'ya acil tıbbi yardımları paraşütlerle attı."
ifadeleri yer aldı.

Hastanenin ciddi malzeme sıkıntısına rağmen çalışmalarına devam ettiğini belirten açıklamada, Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin, söz konusu operasyonla Gazze Şeridi'ndeki ailelerin acılarını hafifletmek için insani rolünü yerine getirdiğini vurgulandı.

Ürdün Kralı Abdullah, 25 Ekim'de İsrail'in saldırıları sonrasında zarar görmesi ve hizmet dışı kalmasına rağmen, Ürdün Sahra Hastanesi'nin çalışmalarını sürdürmesi talimatı verdi.

Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi, 2009 yılında kurulmuştu. Ürdün ordusuna bağlı olan hastane, günlük yaklaşık 1200 kişiye hizmet veriyor. Üç ayda bir tıbbi, idari ve teknik ekiplerinin değiştirildiği hastanede verilen hizmetler ücretsiz yerine getiriliyor.




#Filistin
#Gazze
#Ürdün
#2. Abdullah
#Ürdün Sahra Hastanesi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Dilan Polat'ın emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı! Alacakları ceza belli oldu