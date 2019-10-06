Dünya Ürdün Kralı 2 Abdullah ABDli heyetle stratejik ortaklığı görüştü
ORTADOĞU

Ürdün Kralı 2. Abdullah ABD'li heyetle stratejik ortaklığı görüştü

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jason Crow başkanlığındaki heyeti başkent Amman'da kabul etti. Kral Abdullah, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı kabulde, Filistin-İsrail anlaşmazlığının çözümünde ilerleme katedilmesini sağlayacak bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının önemine işaret etti.

Haber Merkezi AA
Ürdün Kralı 2. Abdullah (arşiv)
Ürdün Kralı 2. Abdullah (arşiv)

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesini ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisinden bir heyet ile iki ülke arasındaki "stratejik ortaklığı" görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jason Crow başkanlığındaki heyeti başkent Amman'da kabul etti.

  • Kral Abdullah, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı kabulde, Filistin-İsrail anlaşmazlığının çözümünde ilerleme katedilmesini sağlayacak bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının önemine işaret etti.

Kabulde Suriye krizine de değinen Kral Abdullah, Suriye topraklarının ve halkının birliğini koruyan, mültecilerin gönüllü ve güvenli bir şekilde ülkelerine geri dönüşlerini sağlayan siyasi bir çözüme ulaşmanın gerekli olduğunu vurguladı.

Ürdün'ün Orta Doğu'da barış ve istikrarı sağlamadaki rolü

ABD'li heyet de ülkeleri ile Ürdün arasındaki derin ilişkilerden gurur duyduklarını belirterek, Ürdün'ün Orta Doğu'da barış ve istikrarı sağlamadaki rolünden övgüyle bahsetti.

  • Açıklamada, ABD'li heyetin Ürdün'e ne zaman ulaştığı ve ziyaretin ne kadar süreceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Güvenli Bölge görüşmesi

Güvenli Bölge görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün ortadan kalkması için güvenli bölge şart.
YPG/PKKda operasyon paniği

YPG/PKK'da operasyon paniği

​Terör örgütünün beton blok taşıma çalışmaları Ceylanpınar ilçesinden görüldü.
Rizede Trabzon fırtınası

Rize'de 'Trabzon' fırtınası

Trabzonspor, Rize'de 1-0 geriden gelip kazandı.
ABD'ye düşmanca eylem suçlaması

ABD'ye düşmanca eylem suçlaması

​Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'ye protesto notası verildi.
Gösteriler devam ediyor

Gösteriler devam ediyor

​Irak İçişleri Bakanlığı: 104 kişi öldü 6 bin 107 kişi yaralandı.
Beşiktaş kenetlendi

Beşiktaş kenetlendi

​Siyah beyazlılar lider Alanyaspor'u 2-0 yendi.
Yine özür dilediler

Yine özür dilediler

​ABD Büyükelçiliği'nden skandal yorum için yeni açıklama.
Etrafını muhbirler sardı

Etrafını muhbirler sardı

Trump'ın Ukrayna lideriyle yaptığı görüşmeyle ilgili kriz büyüyor.
Namlular<br>Suriye'ye çevrildi

Namlular
Suriye'ye çevrildi

Sınır hattında sıcak saatler: Obüs ve tanklar operasyona hazır.
Bayraktar yeni test<br> görüntülerini yayınladı

Bayraktar yeni test
görüntülerini yayınladı

​Akıncı İHA'da çalışmalar devam ediyor.
İlk ihracat <br>görevine hazır

İlk ihracat
görevine hazır

​STM Fransız rakibini geride bıraktı.
Millet yüzde 51,5 ile<br> onaylamış, neyi değiştiriyorsun

Millet yüzde 51,5 ile
onaylamış, neyi değiştiriyorsun

Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam kampının kapanışında konuştu.
Mersin'de mülteci çocuğa şiddet

Mersin'de mülteci çocuğa şiddet

Saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
TIR otobüs<br> durağına çarptı

TIR otobüs
durağına çarptı

​Sakarya'daki kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
ABD maslahatgüzarı<br> Dışişlerine çağrıldı

ABD maslahatgüzarı
Dışişlerine çağrıldı

​Skandal paylaşım hakkında açık ve net izahat istendi.
Yatırımcıların<br>gözdesi haline geldi

Yatırımcıların
gözdesi haline geldi

850 milyon dolar pazar büyüklüğüne ulaştı.
Tarihi ihanete<br>hazırlanıyorlar!

Tarihi ihanete
hazırlanıyorlar!

​İsrail ve bazı Arap ülkeleri 'savunma paktı' kuracak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.