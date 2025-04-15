Ürdün'de 'kaos ve yıkım' planı iddiasıyla çok sayıda gözaltı

Ürdün İstihbarat Dairesi, ulusal güvenliği hedef alan, kaos ve yıkım planlarının boşa çıkarıldığını, olaylarla bağlantılı 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yayımlanan habere göre İstihbarat Dairesi, ülke güvenliğini tehdit eden ve kaos çıkarmayı hedefleyenlerin planlarını engelledi.

"2021 yılından bu yana takip ediliyorlardı"

"Kaos" planlarıyla bağlantılı ve kimlikleri açıklanmayan 16 kişinin düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı belirtilen haberde, bu kişilerin 2021 yılından beri takip edildiği aktarıldı.

"Yasa dışı amaçlarla dışarıdan ithal edilen parçalar ve yerli malzemelerle roket yapımının" söz konusu planlar dahilinde yer aldığı aktarılan haberde diğer suçlamalar ise şu şekilde sıralandı:

"Patlayıcı maddeler ve ateşli silahlar bulundurmak, kullanıma hazır bir füzenin gizlenmesi, insansız hava aracı (İHA) üretim projesi, ülke içinde kişilerin örgütlenmesi ve eğitilmesi ile yurt dışında eğitim görmelerinin sağlanması."

Yakalanan kişilerin adli mercilere sevk edildiği kaydedildi.

Ürdün, Mayıs 2024'te de detaylı bilgi vermeksizin "bir ülke tarafından desteklenen milis grupların ülkedeki bazı hücrelere silah sağladığını" açıklamıştı.







