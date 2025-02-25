Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Veliaht Prensi Abdullah'ı ağırladı: Filistin'e destek vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah’ı ağırladı. Kabulde Türkiye ile Ürdün ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınırken, iki lider Filistin'e destekle ilgili birlikteliğin önemi konusunda mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak, Gazzelilerin yerinden edilmesi ve çevre ülkelere gönderilmelerine ilişkin planın kabul edilemeyeceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Ürdün’ün köklü bağlara sahip olduğunu, ilişkileri geliştirmek için iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonu artırmanın önemli olduğunu ifade etti.
"Gazzelilerin gönderilmesi kabul edilemez"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye olarak, Gazzelilerin yerinden edilmesi ve çevre ülkelere gönderilmelerine ilişkin planın kabul edilemeyeceğini, Gazze’nin yeniden imarı için vakit geçirmeden kolları sıvamak gerektiğini belirtti.
Türkiye ve Ürdün'den Filistin'e destek vurgusu
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Veliaht Prensi, Türkiye ve Ürdün'ün ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve Filistin'e destekle ilgili birlikteliğin önemi konusunda mutabık kaldı.