Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Veliaht Prensi Abdullah'ı ağırladı: Filistin'e destek vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah ’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ’nde kabul etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde Türkiye ile Ürdün ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Ürdün’ün köklü bağlara sahip olduğunu, ilişkileri geliştirmek için iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonu artırmanın önemli olduğunu ifade etti.

"Gazzelilerin gönderilmesi kabul edilemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye olarak, Gazzelilerin yerinden edilmesi ve çevre ülkelere gönderilmelerine ilişkin planın kabul edilemeyeceğini, Gazze’nin yeniden imarı için vakit geçirmeden kolları sıvamak gerektiğini belirtti.

Türkiye ve Ürdün'den Filistin'e destek vurgusu

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Veliaht Prensi, Türkiye ve Ürdün'ün ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve Filistin'e destekle ilgili birlikteliğin önemi konusunda mutabık kaldı.





Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.



Kabulde Türkiye ile Ürdün ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile… pic.twitter.com/2bD6dwrEHF — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 25, 2025







