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Dünya Ürdünden İsraile nota İhlaller derhal durdurulmalı
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Ürdün'den İsrail'e nota: İhlaller derhal durdurulmalı

Ürdün, İsrail'in Kudüs'e ve Filistinlilere dönük ihlalleri nedeniyle İsrail'in Amman Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırarak nota verdi. Açıklamaya göre, Ürdün Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yusuf el-Batayna, İsrailli maslahatgüzarına, Mescid-i Aksa'da yaşananların uluslararası hukuku ve kentin tarihi ve hukuki statüsünü ihlal ettiğini ve bu eylemlerin derhal durdurulması gerektiğini iletti.

Haber Merkezi AA
Ürdünden İsraile nota: İhlaller derhal durdurulmalı
İsrail polisleri Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırdı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin evlerini tahliye etmeye zorlanması ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto etmek için İsrail'in Amman Maslahatgüzarının Bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Ürdün Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yusuf el-Batayna, İsrailli maslahatgüzarına, Mescid-i Aksa'da yaşananların uluslararası hukuku ve kentin tarihi ve hukuki statüsünü ihlal ettiğini ve bu eylemlerin derhal durdurulması gerektiğini iletti.

Batayna ayrıca, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin zorla evlerinden çıkarılması ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin tehlikeli sonuçlar doğuracağını kaydetti.

İşgalci İsrail polisi Filistinlilere Toma ve atlı birlikleriyle müdahale etti
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İşgalci İsrail polisi Filistinlilere Toma ve atlı birlikleriyle müdahale etti
İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere yine sert müdahale etti.
Çok sayıda Filistinli Kadir Gecesi münasebetiyle geldikleri Mescid-i Aksa'da teravih namazını kıldıktan sonra Şam Kapısı'nda toplandı. Bölgede tansiyonun artması üzerine İsrail polisi, Şam Kapısı önündeki oturma alanında bulunan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etti.

İşgalci İsrail polisi, daha sonra da Şam Kapısı yakınındaki caddede toplanan Filistinlilere toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli su sıktı. Bölgede gerginlik devam ediyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırdı. İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.


İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti. Sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

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