Uzay yolcularının eğitim süreci başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te Türkiye'nin uzay yolcularını açıkladı. 1’i yedek 1’i asil olmak üzere iki uzay yolcusunun ismini açıklayan Erdoğan, uzayla buluşma zamanı hakkında da bilgi verdi. Peki Türkiye'nin ilk uzay yolcuları kim? Uzaya ne zaman çıkılacak? İşte detaylar.