Vatikan'da yeni papa seçimi öncesi Ukrayna ve Orta Doğu için barış çağrısı

Yarın başlayacak papa seçiminden önce toplanan kardinaller, Ukrayna ve Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında kalıcı ateşkes çağrısı yaptı.

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Katolik dünyası, Papa Franciscus’un 21 Nisan’daki vefatının ardından gözünü Vatikan’a çevirdi. Yeni papa seçimi için bir araya gelen kardinaller, seçim öncesi yaptıkları son toplantıda, savaşların sürdüğü bölgelere dikkat çekerek çarpıcı bir açıklamada bulundu.





Vatikan’da gerçekleştirilen Kardinaller Kurulu'nun 12. toplantısında, yarın başlayacak konklav öncesi uluslararası gelişmeler ele alındı. Toplantıya, 133 seçici kardinalin 130’u ile 80 yaş üzerindeki 43 kardinal katıldı.

Kurulun yazılı açıklamasında, "Biz, Roma Kilisesi kardinalleri, Konklav başlamadan önce Ukrayna'da, Orta Doğu'da ve dünyanın birçok başka bölgesinde barış süreçlerinde herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini, aksine saldırıların özellikle sivil halkın zararına olacak şekilde arttığını üzülerek tespit ettik" ifadelerine yer verildi.

Gecikme olmadan barış gelmeli

Açıklamada, “Tüm ilgili taraflara, bir an önce kalıcı ateşkese ulaşılması ve hiçbir ön koşul ya da daha fazla gecikme olmadan barış müzakerelerinin başlatılması çağrısında bulunuyoruz” denildi.





Yeni papa seçiminin yapılacağı Konklav, yarın Vatikan’daki ünlü Sistine Şapeli’nde başlayacak. Seçici kardinal sayısı 133 olarak açıklanırken, Katolik Kilisesi'nin 267. papa'sının bu süreçte belirlenmesi bekleniyor.











