Vatikan'dan Trump'a tepki Filistin'e destek

Komşu ülkeler buna sıcak bakmıyor. Örneğin, yakın zamanda Ürdün Kralı'nın kesin bir şekilde 'hayır' dediğini duyduk. Bir çözüm bulunması gerekiyor ve bize göre en iyi çözüm iki devletli formüldür çünkü bu, aynı zamanda halklara umut vermek anlamına gelir.