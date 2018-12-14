Veliaht tahttan uzaklaştırılsın

ABD’li Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Suudi Arabistan’a, Muhammed bin Selman’ı veliaht prenslikten uzaklaştırma çağrısında bulundu. Graham, New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez ve New Hampshire senatörü Jeanne Shaheen’in de aralarında bulunduğu bir grup senatörle Yemen’deki operasyonlar ve Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistan’a yaptırım uygulamayı öngören yasa tasarısına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

SENATO OYLAMAYI KABUL ETTİ

Senatör Graham toplantıda, “Suudi Arabistan’daki dostlarımıza sesleniyorum, işler değişmeden ABD Senatosu ile asla bir ilişkiniz olmayacak. O değişikliğin ne olduğunu tespit etmek de size kalmış. Bana göre şu anÜlkeler ve şahıslar arasında ilişkiler vardır. O şahıs, Veliaht Prens o kadar zehirli o kadar lekeli, o kadar kusurlu ki orada bir değişiklik olmadan gelecekte Suudi Arabistan ile iş yapamayacağım” dedi. Senatör Menendez ise “Bu (yasa) sadece ABD müttefiki olduğunuz için birini fütursuzca öldüremeyeceklerine dair küresel bir mesaj gönderiyor” ifadelerini kullandı. Senato’da tasarının oylanması için yapılan ön oylamada her iki partiden ve bağımsız senatörlerden 60 senatör evet oyu kullandı. Bu sonuçla tasarının Senato’da oylanması kabul edildi.

ABD'li senatör Lindsey Graham

İNCELDİĞİ YERDEN KOPSUN

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Gina Haspel de önceki gün kapalı oturumda bazı Temsilciler Meclisi üyelerine Cemal Kaçıkçı cinayetine ilişkin bilgi verdi. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olması beklenen Demokrat Meclis üyesi Eliot Engel, bilgilendirme sonrası yaptığı açıklamada komitenin Kaşıkçı cinayeti kapsamında Suudi yönetiminin davranışlarını soruşturacağını belirtti. Engel, “Soruşturma sonrasında inceldiği yerden kopsun” ifadesini kullandı.Soruşturmanın, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’in Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ilişkisini de kapsayıp kapsamayacağı sorusuna cevap veren Engel, bunun seçenek dışı olmadığını kaydetti.

ADALETİN KARŞISINDA

Washington Post gazetesi, ABD’de Donald Trump yönetiminin gazeteci Kaşıkçı cinayeti konusunda adaletin sağlanması için bir adım atmasının muhtemel olmadığını ifade ederek, en azından Suudi Arabistan’daki tutuklu gazeteciler ve kadın aktivistler için harekete geçilmesi çağrısı yaptı. Yazıda “Veliaht Prens bu basit sınavı geçemezse, kesinlikle yeniden ‘ABD’nin güvenilir bir ortağı’ olarak değerlendirilemez” ifadelerine yer verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Netanyahu prensini savundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada, “İstanbul’da yaşananlar korkunç. Her ülke bu konuyla ilgili ne yapacağına karar vermeli ama Suudi Arabistan’da istikrar bozulursa sadece Ortadoğu’da değil tüm dünyada istikrar bozulur.” diyerek Suudi Arabistan’a desteğini yineledi. Konuşmasında İran’a çatan Netanyahu, “İran ile Suriye’de doğrudan mücadele edeceğiz. Kendimizi korumak için ne gerekiyorsa yapacağız.” ifadelerini kullandı. Netanyahu, 2 Kasım’da Bulgaristan’ın Varna kentinde Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ilk kez konuşmuş ve benzer ifadelerle Suudi Arabistan’ı savunmuştu.

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Öldüren yazılım uyarısı

ABD merkezli Washington Post gazetesi, diktatörlerin gazetecilere ve muhaliflere zulmetmek için endişe verici seviyede bazı yazılımları kullandığına dikkati çekti. Gazetede Josh Rogin imzalı yayınlanan makalede, Kanada’da yaşayan Suudi aktivist Ömer Abdülaziz’in Kaşıkçı ile telefon görüşmelerini Suudi yönetiminin takip etmesini sağlayan İsrail şirketi NSO Group’un ürettiği yazılım hatırlatıldı. Makalede, Washington’daki siyasetçilerin ve yetkililerin, yazılımların masum insanların öldürülmesiyle sonuçlanan kötüye kullanımı ve yaygınlaşması konusunda harekete geçmesi gerektiği vurgulandı. Şirketin Washington’da eski ulusal güvenlik ve istihbarat yetkilileri Jeremy Bash, Andrew Shapiro, Michael Allen ve Leon Panetta gibi isimlerden oluştuğu da yazı da hatırlatıldı.