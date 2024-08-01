Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan hodri meydan: İç savaşa izin vermeyeceğim

"Halk bunu biliyor. Ancak imparatorluk suç planını ileriye taşımak isterse, vatanımızı sonuna kadar savunacağız. Tüm halkımızı koruyacağız. Ne yapıyorsak, işçimizi, çalışanımızı, tüccarımızı ve insanımızı korumak için yapıyoruz. Bunun için güvenlik güçlerimize teşekkür etmek istiyorum."