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Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan hodri meydan: İç savaşa izin vermeyeceğim

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet başkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan protestolar hakkında yaptığı açıklamada, ülkede bir iç savaşın başlamasına izin vermeyeceklerini belirtti. Sokaklardaki olaylardan dolayı isim vermeden ABD'yi suçlayan Maduro, Elon Musk da dahil olmak üzere tek tek isim sayarak hükümetine yönelik 'çirkin' bir medya kampanya yürütüldüğünü söyledi.

10:21 - 1/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:39 - 1/08/2024 Perşembe
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Nicolas Maduro
Nicolas Maduro
Başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyen V
enezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
, şiddet olaylarına yol açan kötü niyetli eylemcilere tolerans gösterilmeyeceğini ve bunların kimler tarafından finanse edildiğini bildiklerini belirtti.

Maduro, ülke ekonomisinin hedef alındığını vurgulayarak,
"Venezuela emperyalizmin, faşizmin ve suçluların eline düşmeyecek. Ülkede bir iç savaşın çıkartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz her şeyin anayasal çerçevede olmasını istiyoruz. Devrim yapmak için başka yollara başvurmak istemiyoruz."
ifadelerini kullandı.

Sokaklardaki olaylardan dolayı isim vermeden ABD'yi suçlayan Maduro,
"Halk bunu biliyor. Ancak imparatorluk suç planını ileriye taşımak isterse, vatanımızı sonuna kadar savunacağız. Tüm halkımızı koruyacağız. Ne yapıyorsak, işçimizi, çalışanımızı, tüccarımızı ve insanımızı korumak için yapıyoruz. Bunun için güvenlik güçlerimize teşekkür etmek istiyorum."
dedi.

Maduro, hükümetine yönelik "çirkin" bir medya kampanyasının yürütüldüğünün altını çizerek,
Elon Musk, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, eski Kolombiya cumhurbaşkanlarından Ivan Duque ile Alvaro Uribe ve İspanyol Vox partisine tepki gösterdi.

Basın mensuplarına protestolarda yaşanan bazı videoları gösteren Maduro, "cani" ve "kirli" bir komployla karşı karşıya olduklarını kaydetti.



"Hiçbir zaman CIA ajanı olmadım ve olmayacağım"


Maduro, seçim sonuçlarına ilişkin ellerindeki tutanakların tamamını açıklayacaklarını belirterek, "Daha ne kadar kanıt sunmamız gerekiyor? Neden bir ülkeyi savaşa sürüklemek istiyorsunuz?, Venezuela'ya karşı bu kampanya neden? Yalanlardan korkum yok ve gerçeklerle yüzleşmeye geliyorum. Hiçbir zaman CIA (ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı) ajanı olmadım ve olmayacağım." diye konuştu.


ABD'yi ülkesini karıştırmakla suçlayan Maduro, "Afganistan, Libya ve Irak'taki savaşlardan ve ölümlerden siz sorumlusunuz." dedi.


11 kişi hayatını kaybetti


Venezuela Seçim Konseyi'nin duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 oy oranıyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.


Seçimlerin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını, sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.


Ülkede seçim sonuçlarının hileli olduğu gerekçesiyle düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan olaylarda şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti.




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