Dünya Venezuela savaşa hazırlanıyor
AMERİKA

Venezuela savaşa hazırlanıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sınırda 150 bin askeri personeli görevlendirerek savaşa hazırlanıyor.

Haber Merkezi IHA
Maduro
Maduro

Venezuela ile Kolombiya arasındaki gerginlik iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sınırda 150 bin askeri personel görevlendirdi. Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) Tachira eyaletinde tankları seferber etti. Füzeler ve düzinelerce asker yüklü zırhlı araç sınırda hareket halinde bekliyor. Kolombiya hükümeti ise tehlikeli tırmanış karşısında “sakinlik” çağrısı yaptı.
Venezuela ile Kolombiya arasındaki artan gerilim ışığında, Nicolas Maduro hükümeti, sınırda Salı günü başlatılan askeri tatbikatlarda 150 bin askeri harekete geçirdi. 28 Eylül’e kadar sürecek tatbikat için tanklar, füze yüklü zırhlı araçlar, La Fra Havaalanı’nda binlerce asker konuşlandırdı.

Reuters
  • Kolombiya sınırındaki Tchira eyaletinde 2 bin 200 kilometrelik sınırındaki manevralar, Maduro’nun Kolombiya’yı kendilerine karşı komplo kurmakla suçlamasından hemen sonra başladı. Geçen hafta Salı günü, Maduro, Kolombiya’yı serbest bırakılan FARC gerillalarının yeniden silahlanmasını iki ülke arasında "askeri bir çatışma başlatmak" için "manevra" olarak kullanmakla suçladı. Sınır konusunda uyarı yaptı.

Reuters

Operasyonel Stratejik Komite Amiral Remigio Ceballos, "Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) bir barış gücüdür. Dünyadaki silahlı kuvvetlere saygı duyuyoruz, ama kimseden korkmuyoruz " diyerek tatbikatı başlatmıştı.

  • Kolombiya hükümeti ise bir kez daha Venezuela’ya karşı bir plan içinde oldukları iddiasını reddetti. 150 bin askerin sınırda konuşlandırılmasından sonra “sakinlik” çağrısı yaptı. Venezuela ordusunda yaklaşık 365 bin askeri personel bulunuyor. Bunun dışında 1.6 milyon civarında sivil milis var.

Öte yandan bölgedeki strateji uzmanları Maduro’nun bu hamlesini savaş hazırlığı olarak yorumladı. Uzmanlar ayrıca Kolombiya’nın ABD’nin desteği olmadan bu hamleye cevap verecek gücü olmadığını ve ülke içinde de Venezuela ile girişilecek bir savaşta halk desteğinin de arkasında olmadığını iddia etti.

İBB TVnin yeni kaçak logosu

İBB TV'nin yeni kaçak logosu

​Meclis'e sorulmadan 'minare' gitti, 'LBTG renkli duman' geldi.
RTÜK devreye girdi:Haberlerde yeni uygulama

RTÜK devreye girdi:
Haberlerde yeni uygulama

​Yenisafak.com dünkü haberinde bu olaya dikkati çekmişti.
Kırmızı kategoriye bir çizik daha

Kırmızı kategoriye bir çizik daha

​Kandil'e düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildi.
Bitlis'te<br> katliam gibi kaza

Bitlis'te
katliam gibi kaza

Şarampole devrilen minibüste ​10 kişi hayatını kaybetti.
Evlat nöbetinde<br> sayı 24 oldu

Evlat nöbetinde
sayı 24 oldu

​Diyarbakır HDP il binası önünde ailelerin bekleyişi sürüyor.
Gri listeye<br> bir çizik daha

Gri listeye
bir çizik daha

​300 bin TL ödülle aranan terörist etkisizleştirildi.

12 ile yağış uyarısı

12 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
HDP'lilerin dağa kaçırdığı anlar

HDP'lilerin dağa kaçırdığı anlar

Yeni Şafak, 17 yaşındaki gencin dağa kaçırılma görüntülerine ulaştı.
9 bölge 'hassas alan' ilan edildi

9 bölge 'hassas alan' ilan edildi

Erdoğan'ın imzasıyla resmen yürürlüğe girdi.
F.Bahçe'den <br>büyük değil

F.Bahçe'den
büyük değil

Deniz Türüç'ten dikkati çeken G.Saray açıklaması.
Akraba saltanatı

Akraba saltanatı

​CHP'li Salman, amca ve dayı kızlarını müdür yaptı.
Sinsi sinsi sızıyorlar

Sinsi sinsi sızıyorlar

Gerçek Hayat ​Dergisi yıllar önceki istihbarat raporlarına ulaştı.
Yalnız değilsiniz

Yalnız değilsiniz

Evlat nöbetine devam eden ailelere destek artıyor.
Sıra özel<br>bankalarda mı?

Sıra özel
bankalarda mı?

​Kamu bankalarında başlayan faiz indiriminin özel bankalara da yansıması bekleniyor.
Akıncı<br>yakında göklerde

Akıncı
yakında göklerde

​Taarruz İHA'sı Akıncı, yakında gökyüzüyle tanışıp savaş uçaklarının yükünü hafifletecek.
Ay-Yıldızlılardan<br>muhteşem gösteri

Ay-Yıldızlılardan
muhteşem gösteri

A Milli Takımımız kritik virajı farklı döndü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.