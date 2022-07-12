Selfie çekerken Vezüv Yanardağı'na düştü

İtalya'da 23 yaşındaki ABD'li turist Vezüv Yanardağında selfie çekerken elinden telefon kayınca kratere doğru düşerek yaralandı. Acil servis geldiğinde genç adamın kollarında ve sırtında morluklar olduğunu keşfetti ve elini çekerek yüzeye doğru çıkardı.

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Vezüv Yanardağı nerede?

Vezüv Yanardağı, İtalya'nın en aktif yanardağları arasında ve dünyanın en tehlikeli yanardağlarından biri olarak kabul ediliyor. Yanardağ, Roma'nın Pompeii ve Herculaneum kentlerinde yaşayan 16 bin kişiyi öldüren patlamalarıyla dünya çapında ün saldı.

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