Dünya Selfie çekerken Vezüv Yanardağına düştü
AVRUPA

Selfie çekerken Vezüv Yanardağı'na düştü

Amerikalı bir turist selfie çekerken Vezüv Yanardağının kraterine düştü. Acil servis genç adamı kraterden çıkarmayı başardı ve kollarındaki morlukları tedavi etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vezüv Yanardağı nerede? Vezüv Yanardağı tehlikeli mi?
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İtalya'da 23 yaşındaki ABD'li turist Vezüv Yanardağında selfie çekerken elinden telefon kayınca kratere doğru düşerek yaralandı. Acil servis geldiğinde genç adamın kollarında ve sırtında morluklar olduğunu keşfetti ve elini çekerek yüzeye doğru çıkardı.

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Vezüv Yanardağı nerede?

Vezüv Yanardağı, İtalya'nın en aktif yanardağları arasında ve dünyanın en tehlikeli yanardağlarından biri olarak kabul ediliyor. Yanardağ, Roma'nın Pompeii ve Herculaneum kentlerinde yaşayan 16 bin kişiyi öldüren patlamalarıyla dünya çapında ün saldı.

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