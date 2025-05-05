Vicdan'da deliller toplanıyor

Yolcuları Malta'dan alamadan gece vakti sarsıntıyla uyandıklarını söyleyen Songür, saldırı anını “Gece saat 00.15 sularında ciddi bir sarsıntıyla uyandık. Önce, bize bir geminin çarptığını zannettik. Güverteye koştuğumuzda büyük bir yangın olduğunu fark ettik ve tam o anda üzerimizden uçan diğer bir dron ile ikinci patlamayı yaşadık. Vücudumuzda bazı sıyrıklar oluştu" ifadeleriyle anlattı. O sırada internetlerinin kesildiğini kaydeden Songür, "Neredeyse 4 saat süren bir yangın yaşadık burada, gemi batmaktan son anda kurtuldu. Halâ gemi içerisinde araştırmalarımız devam ediyor" diyen Songür, yangın sonrasında gemiye ait olmayan parçalara rastladıklarını, bunların gemiye atılan bombaların parçalarının olabileceğini ifade etti. "Bunları uluslararası mahkemelere götürmek üzere delilleri toplamaya başladık" ifadesini kullanan Songür, geminin bazı bölgelerinde çok ciddi hasarların olduğunu, makine dairesinde su biriktiğini ve akaryakıt tanklarına su karıştığını belirtti.