Dünya Vicdanlar harekete geçti
ORTADOĞU

Vicdanlar harekete geçti

Suriye’de 7 yıldır devam eden iç savaşta hapsedilen ve işkence gören kadınlara dikkat çekmek için düzenlenen Uluslararası Vicdan Hareketi bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde basın açıklaması düzenliyor. “ Çünkü İnsanız” sloganıyla çalışmalarını yürüten Vicdan Hareketi, Suriye’de son kadın ve çocuk özgür oluncaya dek faaliyetlerini sürdürecek.

Kübra Tokuş Yeni Şafak
105 ülkeden aktivist ve aydının desteği, Türkiye’den ve dünyadan yaklaşık 2 bin STK’nın katkısıyla toplantı gerçekleşti.
105 ülkeden aktivist ve aydının desteği, Türkiye’den ve dünyadan yaklaşık 2 bin STK’nın katkısıyla toplantı gerçekleşti.

Vicdan Hareketi, Suriye hapishanelerinde bulunan kadın ve çocukların acilen özgürlüklerine kavuşmaları için İstanbul’da 45 ülkeden aktif katılımların olacağı uluslararası bir basın açıklaması düzenliyor.

Azerbaycanlı Sanatçı Azerin, Mandela’nın Torunu Nkosi Mandela, Srebrenitsa Anneleri, İngiltere Parlamentosu’nun İlk Müslüman Milletvekili Hon Baroness Pola Manzila Uddin.

Açıklama, 105 ülkeden aktivist ve aydının desteği, Türkiye’den ve dünyadan yaklaşık 2 bin STK’nın katkısıyla Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Toplantıya Suriye zindanlarında işkence gören kadınlar da katılarak yaşadıkları acı hikayeleri paylaşacak.

Vicdan hareketi basın toplantısına yoğun ilgi gösterildi.

  • Basın açıklamasına Azerbaycanlı Sanatçı Azerin, Mandela’nın Torunu Nkosi Mandela, Srebrenitsa Anneleri, İngiltere Parlamentosu’nun İlk Müslüman Milletvekili Hon Baroness Pola Manzila Uddin, Ekvador Milletvekili Ana Belen Marin Aguirre ve Ukraynalı Milletvekili Dr. Olga Bogomolets gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

Tüm dünyaya yayılan vicdan hareketi
OYNAT 02:05
Tüm dünyaya yayılan vicdan hareketi
Vicdan Hareketi, Suriye hapishanelerinde bulunan kadın ve çocukların acilen özgürlüklerine kavuşmaları için İstanbul'da 45 ülkeden aktif katılımların olacağı uluslararası bir basın açıklaması düzenliyor.
YORUM YAP

Vicdan Hareketi

Suriye’de bugüne kadar 13 bin 500’ün üzerinde kadın hapsedildi ve 7 binin üzerinde kadın hâlâ hapishanelerde her gün işkence görüyor, tecavüze uğruyor, türlü insanlık dışı eziyete maruz kalıyor. Suriye rejimi, kadınlara tecavüzü bir silah olarak kullandı ve kullanmaya da devam ediyor.

45 ülkeden katılımcılar İstanbul'a gelerek toplantıya iştirak etti.

Geçtiğimiz yıl Suriye’deki savaşta kadınların yaşadığı drama dikkat çekmek amacıyla İstanbul’dan Hatay’a ulaşan Vicdan Konvoyu, bu sene de özgürlüğün önündeki engelleri kaldırmak amacıyla “Vicdan Hareketi” ismiyle faaliyet gösterecek.

Faaliyetler kapsamında dünyanın farklı bölgelerinden siyasetçiler, gazeteciler, akademisyenler ve insan hakları savunucularının destekleriyle 20 Şubat tarihinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne kadar bir dizi program gerçekleştirilecek. “Çünkü İnsanız” sloganıyla çalışmalarını yürüten Vicdan Hareketi, Suriye’de son kadın ve çocuk özgür oluncaya dek faaliyetlerini sürdürecek.

105 ülkeden aktivist ve aydının desteği, Türkiye’den ve dünyadan yaklaşık 2 bin STK’nın katkısıyla toplantı düzenlendi.

Vicdan Hareketi, dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun insanların işkence görmeden, zulme uğramadan onurlu ve insanca yaşaması gerektiğine inanıyor. Hareket, kadınların, Suriye’de savaşın başından bu yana işkence, tecavüz, infaz, hapis ve mültecilikle büyüyen dramlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

REKLAM

Vicdan Hareketi'nin amacı

- Suriyeli mahpus kadın ve çocukların hiçbir pazarlık konusu yapılmadan koşulsuz bir şekilde serbest bırakılmasını istiyoruz.

- Tüm insanlığı savaşlarda kadın ve çocukların korunması için etkili tedbirler almaya davet ediyoruz.

- Başta Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere tüm uluslararası mekanizmaları, Türkiye, Rusya ve İran başta olmak üzere gücü ve insiyatifi olan tüm devlet liderlerini bu konuda çaba sarfetmeye davet ediyoruz.

-Dünyanın dört bir yanındaki tüm vicdanları bugünden itibaren ses yükseltmeye ve son Suriyelikadın ve çocuk özgür oluncaya dek çaba sarfetmeye davet ediyoruz.

Vicdan Konvoyu Hatay'a ulaştı
DÜNYA
Vicdan Konvoyu Hatay'a ulaştı

Sessiz çığlık
GÜNDEM
Sessiz çığlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Vicdan Konvoyu'' temsilcileriyle görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Vicdan Konvoyu'' temsilcileriyle görüştü
/**/
Askere sosyal medya yasağı

Askere sosyal medya yasağı

Gerekçe: Askeri personel terör örgütlerinin özel ilgi alanındadır.
VAR'ın sesini açın

VAR'ın sesini açın

Ses kayıtlarının dinlenmesi için atılması gereken adım belli.
S-400 Ekim'de hazır

S-400 Ekim'de hazır

​Savunma Sanayii Başkanı'ndan önemli açıklamalar.
CHP'de itiraf gibi rapor

CHP'de itiraf gibi rapor

Genel Merkez'e gönderilen raporda çarpıcı ifadeler.
Bu uygulama değerini artırıyor

Bu uygulama değerini artırıyor

​Cadde ve sokaklara iki hafta boyunca seriliyor.
Türk mucit üretti

Türk mucit üretti

​Pille ısınan kumaşı Alman ordusu kullanıyor.
Dev talip: Rekor satış olacak

Dev talip: Rekor satış olacak

​Ticaret sitesi Sahibinden'e 4.8 milyar dolar teklif.
Bu gecetest edilecek

Bu gecetest edilecek

İstanbulluların heyecanla beklediği hat.

Devamı gelecek

Devamı gelecek

Gül'den FETÖ'yle mücadelede kararlılık vurgusu.
Honda'dan sonra Ford da kapatıyor

Honda'dan sonra Ford da kapatıyor

​Otomotiv devlerinden art arda çekilme kararı geldi.
Bir haftada üç toplantı

Bir haftada üç toplantı

​ABD, PKK ile 'Türkiye'siz güvenli bölge' planı yapıyor.
Güneşin tadını çıkarın

Güneşin tadını çıkarın

İstanbul'da kar yağışı öncesinde sıcaklık artacak.
Kartpostallık görüntüler

Kartpostallık görüntüler

Göz gözü görmüyor, köprü adeta kayboldu.
Minimum müdahalemaksimum koruma

Minimum müdahalemaksimum koruma

​Akademisyenler ile mimarlar restorasyon teknikleri ve koruma yollarını konuştular.
CHP'ninteröristlerle işi ne

CHP'ninteröristlerle işi ne

​PKK'lılar tarafından öldürülen ülkücü Fırat Çakıroğlu'nun babası Yeni Şafak'a konuştu.
Siyah kar yağdı

Siyah kar yağdı

​Halk endişeli; zehirlenmekten korkuyorlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.