Vicdanlar harekete geçti

105 ülkeden aktivist ve aydının desteği, Türkiye’den ve dünyadan yaklaşık 2 bin STK’nın katkısıyla toplantı gerçekleşti.

Vicdan Hareketi, Suriye hapishanelerinde bulunan kadın ve çocukların acilen özgürlüklerine kavuşmaları için İstanbul’da 45 ülkeden aktif katılımların olacağı uluslararası bir basın açıklaması düzenliyor.

Azerbaycanlı Sanatçı Azerin, Mandela’nın Torunu Nkosi Mandela, Srebrenitsa Anneleri, İngiltere Parlamentosu’nun İlk Müslüman Milletvekili Hon Baroness Pola Manzila Uddin.

Açıklama, 105 ülkeden aktivist ve aydının desteği, Türkiye’den ve dünyadan yaklaşık 2 bin STK’nın katkısıyla Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Toplantıya Suriye zindanlarında işkence gören kadınlar da katılarak yaşadıkları acı hikayeleri paylaşacak.

Vicdan hareketi basın toplantısına yoğun ilgi gösterildi.

Basın açıklamasına Azerbaycanlı Sanatçı Azerin, Mandela’nın Torunu Nkosi Mandela, Srebrenitsa Anneleri, İngiltere Parlamentosu’nun İlk Müslüman Milletvekili Hon Baroness Pola Manzila Uddin, Ekvador Milletvekili Ana Belen Marin Aguirre ve Ukraynalı Milletvekili Dr. Olga Bogomolets gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

OYNAT 02:05 Tüm dünyaya yayılan vicdan hareketi Vicdan Hareketi, Suriye hapishanelerinde bulunan kadın ve çocukların acilen özgürlüklerine kavuşmaları için İstanbul'da 45 ülkeden aktif katılımların olacağı uluslararası bir basın açıklaması düzenliyor.

Vicdan Hareketi

Suriye’de bugüne kadar 13 bin 500’ün üzerinde kadın hapsedildi ve 7 binin üzerinde kadın hâlâ hapishanelerde her gün işkence görüyor, tecavüze uğruyor, türlü insanlık dışı eziyete maruz kalıyor. Suriye rejimi, kadınlara tecavüzü bir silah olarak kullandı ve kullanmaya da devam ediyor.

45 ülkeden katılımcılar İstanbul'a gelerek toplantıya iştirak etti.

Geçtiğimiz yıl Suriye’deki savaşta kadınların yaşadığı drama dikkat çekmek amacıyla İstanbul’dan Hatay’a ulaşan Vicdan Konvoyu, bu sene de özgürlüğün önündeki engelleri kaldırmak amacıyla “Vicdan Hareketi” ismiyle faaliyet gösterecek.

Faaliyetler kapsamında dünyanın farklı bölgelerinden siyasetçiler, gazeteciler, akademisyenler ve insan hakları savunucularının destekleriyle 20 Şubat tarihinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne kadar bir dizi program gerçekleştirilecek. “Çünkü İnsanız” sloganıyla çalışmalarını yürüten Vicdan Hareketi, Suriye’de son kadın ve çocuk özgür oluncaya dek faaliyetlerini sürdürecek.

105 ülkeden aktivist ve aydının desteği, Türkiye’den ve dünyadan yaklaşık 2 bin STK’nın katkısıyla toplantı düzenlendi.

Vicdan Hareketi, dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun insanların işkence görmeden, zulme uğramadan onurlu ve insanca yaşaması gerektiğine inanıyor. Hareket, kadınların, Suriye’de savaşın başından bu yana işkence, tecavüz, infaz, hapis ve mültecilikle büyüyen dramlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

REKLAM

Vicdan Hareketi'nin amacı

- Suriyeli mahpus kadın ve çocukların hiçbir pazarlık konusu yapılmadan koşulsuz bir şekilde serbest bırakılmasını istiyoruz.

- Tüm insanlığı savaşlarda kadın ve çocukların korunması için etkili tedbirler almaya davet ediyoruz.

- Başta Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere tüm uluslararası mekanizmaları, Türkiye, Rusya ve İran başta olmak üzere gücü ve insiyatifi olan tüm devlet liderlerini bu konuda çaba sarfetmeye davet ediyoruz.

-Dünyanın dört bir yanındaki tüm vicdanları bugünden itibaren ses yükseltmeye ve son Suriyelikadın ve çocuk özgür oluncaya dek çaba sarfetmeye davet ediyoruz.

DÜNYA Vicdan Konvoyu Hatay'a ulaştı

GÜNDEM Sessiz çığlık