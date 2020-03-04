Virüs İran’ı esir aldı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), İran’ı adeta esir aldı. İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 835 yeni vakanın tespit edildiğini bildirdi. Reisi, böylece ölü sayısının 77’ye, vaka sayısının 2 bin 336’ya çıktığını söyledi. Reisi, ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 435 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiğini ifade etti.

23 MİLLETVEKİLİ POZİTİF ÇIKTI

İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri de, Meclise de sıçrayan Kovid-19 ile ilgili gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Şu ana kadar 23 milletvekilinin korona testinin pozitif çıktığını açıklayan Mısri, Meclisin faaliyetlerini sürdüreceğini ancak milletvekillerinin vatandaşlarla görüşmelerinin geçici olarak iptal edildiğini aktardı. İran’ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

MAHKUMLAR EVE GÖNDERİLDİ

Ülkede virüse yönelik tedbirler artırıldı. Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası’na yabancıların girişi yasaklandı. Gaz ve gaz ürünleri üreten Botan Şirketi, çalışanlarını eve gönderdi. Yetkililer, halka bahar temizliğini ertelemeleri çağrısında bulundu. Ayrıca dini kurumlar ve medreseler de eğitime ara verdi. Ayrıca, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 54 bin tutukluya da ev izni verildiği açıklandı.

HAMANEY: BÜYÜTMEYİN!

Dini lider Ali Hamaney ise, yeni tip koronavirüsün ülkedeki hızlı yayılışına yönelik hükümete yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Koronavirüsün birçok ülkeye yayıldığına işaret eden Hamaney, “Yetkililerimiz ilk günden bu yana durumu şeffaf bir şekilde açıkladı ve halkı bilgilendirdi. Koronavirüs bazı ülkelerde daha şiddetli ve yaygın ama gizliyorlar” ifadelerini kullandı. Hamaney, “Meseleyi basit göstermek istemiyorum fakat o kadar da büyütmeyelim. Bu konu ülkede çok uzun sürmeyecek ve sona erecektir. Bu o kadar büyük bir bela değildir, bundan daha büyüğü de olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

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3 ülkeye daha sıçradı

Fotoğraf: Arşiv

Güney Amerika ülkeleri Şili ve Arjantin ile Belarus’da ilk Kovid-19 vakaları tespit edildi. Belarus Sağlık Bakanlığı, ülkede 4 kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi. Kovid-19, Latin Amerika’da ilk olarak Brezilya’da, ardından Meksika, Ekvador, Dominik Cumhuriyeti ve Arjantin’de görülmüştü.

Dünyayı meçhul bölgeye çevirdi

Tedros Adhanom Ghebreyesus

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin dışındaki ülkelerde çok daha hızlı yayılarak, dünyayı “meçhul bir bölgeye” çevirdiğini söyledi. Ghebreyesus, dünyanın daha önce toplumlar arasında bu kadar hızlı yayılan bir salgına şahitlik etmediğini vurguladı. Dünya genelinde 90 binden fazla kişiye bulaşan Kovid-19 nedeniyle Çin’de 2 bin 945, İran’da 77, İtalya’da 52, Güney Kore’de 28, Japonya’da 12, Fransa’da 3, ABD’de 6, Avustralya, Tayland, Tayvan ve Filipinler’de de birer kişi hayatını kaybetti. Kovid-19, son olarak Suudi Arabistan, Fas, Tunus ve Ukrayna’da tespit edildi.

İtalya İran’ı geçti

Yeni tip koronavirüs Avrupa’da da yayılmayı sürdürüyor. Almanya’da 31 kişide daha Kovid-19 teşhis edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 188’e yükseldi. Vaka sayısı artış ülkede panik havası yarattı. Binlerce Alman, yiyecek ve içecek depolamak için marketlere akın etti. Bazı marketlerde izdiham yaşandığı gözlendi. Avrupa’da virüs kaynaklı en çok ölümün görüldüğü İtalya’da ise sadece dün 27 kişinin ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79’a yükseldi. Fransa’da iki kişinin daha virüsten hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4’e çıktı. İspanya’da da vaka sayısının 100’ü aştığı kaydedildi. İspanya’da ise virüs nedeniyle dün ilk ölüm yaşandı.

Papa’nın testi negatif çıktı

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Papa

’Ufak bir rahatsızlık’ geçirdiği söylenen ancak detay verilmediği için koronavirüs söylentilerini körükleyen Papa Francis’e yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi. İtalyan gazetesi Il Messaggero, Papa’nın koronavirüs taşımadığını duyurdu. Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapamadı. Söylentiler, Papa’nın ‘rahatsızlık geçirdiği’ gerekçesiyle iki gün üst üste tüm programlarını iptal etmesinin ardından başlamıştı.