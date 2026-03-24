Volkswagen araba farikasında İsrail için füze üretecek

Semih Bozkuş
21:3624/03/2026, Salı
Volkswagen'in Osnabrück fabrikası, Demir Kubbe bileşenleri üretecek.
Volkswagen, Almanya'daki otomobil fabrikalarından birini İsrail'e füze üretmek için kullanacak. İsrail'e ait Rafael Advanced Defence Systems şirketi ile yapılması planlanan anlaşma kapsamında Almanya'nın Osnabrück şehrindeki fabrikanın Demir Kubbe için füze üretim tesisine dönüştürülecek. Avrupa ülkelerine silah satışı yapılmasını da kapsayan anlaşmaya Alman hükümetinin aktif bir şekilde destek verdiği de öğrenildi.

Alman otomotiv şirketi Volkswagen, fabrikalarından birini otomobil üretiminden Demir Kubbe için füze üretim tesisine dönüştürmeyi planlıyor.

Financial Times'ta yer alan habere göre Volkswagen, İsrail'e ait Rafael Advanced Defence Systems şirketi ile görüşmeler yürütüyor.

Otomobil fabrikası İsrail'e füze üretecek

Buna göre anlaşma sağlanırsa otomotiv şirketi, Almanya’nın Osnabrück kentindeki fabrikasını Demir Kubbe için füze üretim tesisine dönüştürecek.

Planın öncelikli hedefinin kapanma riskiyle karşı karşıya olan Osnabrück fabrikasındaki 2 bin 300 işçinin tümünü istihdamda tutmak olduğu ifade edilirken iki şirketin anlaşmanın sonucunda üretilen savunma sistemlerini Avrupa hükümetlerine pazarlamayı planladığı da belirtildi.

Alman hükümetinden anlaşmaya destek

İsrail'e her koşulda açıkça desteğini sunan, Gazze'deki soykırımı görmezden gelip siyonist işgal devletini sürekli aklamaya çalışan Alman hükümetinin söz konusu anlaşmayı aktif olarak desteklediği de vurgulandı.

Anlaşmanın hayata geçirilmesi durumunda araba üretim fabrikasının 12 ila 18 ay içinde silah üretimine başlayacağı belirtildi.



