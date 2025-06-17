Almanya Başbakanı Merz'den İsrail'e destek: Hepimizin kirli işini yapıyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına açık destek vererek, "Bu İsrail’in hepimiz adına yaptığı kirli bir iş" ifadelerini kullandı. Merz, İran rejimini “ölüm ve yıkım getiren” bir yapı olarak tanımlarken, ülkenin nükleer programının tamamen yok edilebileceğini savundu. Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ise olası müzakerelerde diplomatik desteğe hazır olduğu mesajı verdi.
"Bu İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli bir iş"
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman basınına verdiği röportajda, İran ve İsrail arasında devam eden çatışmalara değindi. Merz, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını destekleyerek, "Bu İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli bir iş. Bizler de bu rejimin kurbanlarıyız. Bu molla rejimi dünyaya ölüm ve yıkım getirdi." dedi.
"Neler olacağını bekleyip görmemiz gerekecek"
"İran'ın nükleer programı tamamen yok edilebilir"
Merz, İran'ın taviz vermemesi halinde nükleer programının "tamamen yok edilmesinin" gündeme gelebileceğini belirterek, "İsrail ordusunun bunu başaramayacağı açık. Gerekli silahlardan yoksun. Ama ABD'lilerin elinde var" dedi.