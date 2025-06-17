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Almanya Başbakanı Merz'den İsrail'e destek: Hepimizin kirli işini yapıyor

Almanya Başbakanı Merz'den İsrail'e destek: Hepimizin kirli işini yapıyor

23:5117/06/2025, Salı
IHA
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Almanya Başbakanı Merz, İsrail'in saldırılarını meşru gördüklerini söyledi.
Almanya Başbakanı Merz, İsrail'in saldırılarını meşru gördüklerini söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına açık destek vererek, "Bu İsrail’in hepimiz adına yaptığı kirli bir iş" ifadelerini kullandı. Merz, İran rejimini “ölüm ve yıkım getiren” bir yapı olarak tanımlarken, ülkenin nükleer programının tamamen yok edilebileceğini savundu. Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ise olası müzakerelerde diplomatik desteğe hazır olduğu mesajı verdi.

Almanya Başbakanı
Friedrich Merz
, Alman basınına verdiği röportajda, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinerek, "Bu İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli bir iş. Bizler de bu rejimin kurbanlarıyız. Bu molla rejimi dünyaya ölüm ve yıkım getirdi" dedi.

"Bu İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli bir iş"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman basınına verdiği röportajda, İran ve İsrail arasında devam eden çatışmalara değindi. Merz, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını destekleyerek, "Bu İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli bir iş. Bizler de bu rejimin kurbanlarıyız. Bu molla rejimi dünyaya ölüm ve yıkım getirdi." dedi.

"Neler olacağını bekleyip görmemiz gerekecek"

Merz, İran yönetiminin İsrail'in son birkaç gündür düzenlediği saldırılar nedeniyle zayıfladığını belirterek, "
Bu rejim çok zayıfladı ve muhtemelen eski gücüne geri dönemeyecek, bu da ülkenin geleceğini belirsiz hale getiriyor. Neler olacağını bekleyip görmemiz gerekecek.
" dedi.
Nükleer müzakerelerin yeniden başlaması halinde Avrupalıların diplomatik yardım teklifinin saldırılardan önce olduğu gibi hala geçerli olduğunu aktaran Merz, "
Eğer yeni bir durum ortaya çıkarsa, Almanya, Fransa ve İngiltere geçtiğimiz hafta perşembe gününe kadar olduğu gibi yine diplomatik yardım sağlamaya hazır olacaktır.
" dedi.

"İran'ın nükleer programı tamamen yok edilebilir"

Merz, İran'ın taviz vermemesi halinde nükleer programının "tamamen yok edilmesinin" gündeme gelebileceğini belirterek, "İsrail ordusunun bunu başaramayacağı açık. Gerekli silahlardan yoksun. Ama ABD'lilerin elinde var" dedi.



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