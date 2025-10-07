Almanya'dan katillere diyet: Brandenburg Kapısı'na İsrail bayrağı yansıtıldı

Almanya’nın başkenti Berlin’deki tarihi Brandenburg Kapısı’na İsrail bayrağı yansıtıldı. Almanya yönetimi, Gazze’de binlerce sivilin yaşamını yitirdiği saldırılara rağmen bu adımla İsrail’e desteğini bir kez daha açıkça ortaya koydu.

Gazze’de işlenen savaş suçlarının ortağı

7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği soykırıma koşulsuz destek veren Almanya, hem siyasi hem askeri alanda Tel Aviv’e ciddi yardım sağladı. 2023 yılında İsrail’e yapılan silah sevkiyatının 326 milyon euroyu aşması, Berlin’in tutumunu net biçimde gözler önüne serdi. İnsan hakları örgütleri, Almanya’nın bu politikasıyla “Gazze’de işlenen savaş suçlarının ortağı” haline geldiğini vurguluyor.

"İsrail’in güvenliği Almanya’nın devlet politikasıdır"

Brandenburg Kapısı’na yansıtılan bayrak, Almanya’nın tarihsel suçluluk duygusunu Filistin halkı üzerinden telafi etmeye çalıştığı yönündeki eleştirileri yeniden gündeme taşıdı. Berlin yönetimi, "İsrail’in güvenliği Almanya’nın devlet politikasıdır." söylemini sürdürürken, Gazze’deki yıkıma sessiz kalmaya da devam ediyor.

7 Ekim 2023'te başlayan soykırım ve katliam saldırılarının ikinci yılında Brandenburg Kapısı’ndaki mavi-beyaz yansıma, yalnızca bir dayanışma sembolü değil; Almanya’nın Filistin halkının yaşadığı trajediyi görmezden gelen siyasi körlüğünün simgesi olarak kendisini gösterdi.

Can kaybı 70 bine yaklaştı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 yıldır sürdürdüğü soykırımda yaşamını yitirenlerin sayısı 20 bin 179'u çocuk olmak üzere, 67 bin 173'e yükseldi.

Gazze'de açlıktan ölüm

Öte yandan Gazze'de yarım milyondan fazla kişi kıtlık nedeniyle mahsur kalmış durumda. Bölgede 640 bin kişi felaket düzeyinde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bulunuyor. Sadece son 2 ayda 10 bin çocuğa akut yetersiz beslenme teşhisi konuldu ve çoğunun açlıktan ölme riski var. Gazze'deki 36 hastaneden 14'ü kısmen hizmet verebiliyor; kuzeyde ise hiçbir hastane çalışamıyor. İsrail'in saldırıları sırasında yaklaşık 400 kişi yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti.
















