Vuhan’dan geldiler

Çin’in Vuhan şehrindeki Türk vatandaşları salgın yaşanan kentten başarıyla tahliye edildi. Tahliye için A400M tipi “Koca Yusuf” isimli askeri dev kargo uçağı TSİ 07.00 sularında Çin'den ayrıldı. 6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesi üzerine 32 Türkiye, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı toplam 42 yolcu ve uçağa alındı. Uçak mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan 20 kişi dahil, 62 kişiyi taşıdı. “Koca Yusuf” yolda yakıt ikmali için Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'a indi. 1 saat süren yakıt ikmali sırasında yolcuların ateşleri ve oksijen seviyeleri ölçüldü. Tüm göstergelerin normal seviyede olduğu teyit edilince yeniden havalanan uçak, 32 saat ve 16 bin kilometrelik yolculuğun ardından saat 21.00’de Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na ulaştı. Uçak inişinin ardından hangarların arkasındaki en uzak alana çekildi.

KBRN ekipleri yolcuların tahliyesinden sonra uçakta temizlik yaptı.

Hiçbiri hasta değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçağı Ankara Etimesgut Askeri Havalimanı’nda karşıladı. Burada bir açıklama yapan Bakan Koca, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, yolculuk sürecinde maske ve kıyafetler dahil, alınması gereken bütün tedbirlerin alındığını vurguladı. Koca, uçaktaki yolcuların hiçbirinde hastalık belirtisinin olmadığını ve sağlıklı olduklarını ifade etti. Şimdiye kadar hiçbir ülkenin Çin’den getirdiği vatandaşlarını hastane ortamında takip etmediğini anlatan Koca, ilk günden itibaren numuneleri alınıp her 3 günde bir bu numune tekrarlarının yapılacağını belirtti.

ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Gelenlerin hastane ortamına yerleştikten sonra Bilim Kurulu adına orada alınması gereken tedbirleri ve hastanenin durumunu yerinde göreceklerini bildiren Koca, “Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile özellikle anbean takip ederek süreç hakkında hep bilgilenmiş oldular, daha 3 dakika önce Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle tekrar arayıp yolcuların durumu ile ilgili bilgi aldılar” açıklamasını yaptı.

32 saat sürdü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından operasyonla ilgili bir mesaj paylaştı. Paylaşımda “Koca Yusuf Operasyonu başarılı şekilde tamamlandı. Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin’in Vuhan kentinden alarak Ankara’ya getiren uçağımız yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Ankara’daki Etimesgut Havaalanına indi.” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:00 Yabancı ülkelerdeki Çinliler ırkçı tavırlardan rahatsız Sosyal medyada virüs nedeniyle bayılan Çinli vatandaşların videolarının yayılmasıyla, yabancı ülkelerde insanlar Çinlilere şüphe ile yaklaşmaya başladı. Fransa'da sosyal medya kullanıcıları, maruz kaldıkları ırkçılığı 'Ben virüs değilim' (#JeNeSuisPasUnVirus) etiketiyle paylaşıyor. İnsanlar toplu taşıma araçlarında Çinli vatandaşların yanına oturmuyor, mağazalarda ise Asyalı vatandaşların hizmet sunmalarından kaçınıyor. BiP'te paylaş

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14 gün burada kalacaklar

62 kişi 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

Vuhan’dan tahliye edilen yolcular, uçağın mürettebatı ve sağlık personeli için boş durumdaki Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi binası tahsis edildi. 62 kişi burada 14 gün boyunca ayrı odalarda gözlem altında tutulacak. Sağlık Bakanı gelen yolcuların hiçbirinin hasta olmadığını söyledi

Dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüsün merkezi Vuhan’dan tahliye edilen 42 kişi, geçtiğimiz Ağustos’ta Ankara Şehir Hastanesi’ne taşınan 94 yıllık Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ayrı odalarda 14 gün karantinada tutulacak. Yemek dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek ve tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak. 32’si Türkiye, 6’sı Azerbaycan, 3’ü Gürcistan, biri Arnavutluk vatandaşı 42 yolcu ile uçağın mürettebatı, teknik ekibi ve sağlık personeliyle birlikte 62 kişi iki hafta sonra herhangi bir bulguya rastlanmaması halinde karantinadan çıkarılacak.

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Fahrettin Koca

GÜÇLÜ ÖNLEMLER

Koronavirüs Bilim Kurulu dün saat 10.00’da Sağlık Bakanlığında beşinci toplantısını yaptı. Açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Salgın Hastalıklar Koordinasyon Merkezinden dünyadaki tüm gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Direktörü’nün “Türkiye halihazırda erken teşhis, izole etme ve takibe alma konularında güçlü önlemler almıştır” değerlendirmesinde bulunduğunu kaydetti.

VİRÜS YOK

THY’nin uçuşlarını durdurduğunu hatırlatan Bakan Koca şu bilgileri verdi: “Havalimanlarında şu ana kadar 13 bin yolcu termal kameralarla tarandı ve herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı. 88 kişiden şüpheli numune alınarak ulusal viroloji laboratuvarında analiz edildi. Türkiye’de kesin olarak yeni koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı. Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm imkanları vatandaşlarımızın güvenliği, sağlığı ve refahı için seferber ediyoruz.”

OYNAT 02:25 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yolcularımızda hastalık belirtisi ve şüphesi yok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilen 42 kişi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, 'Yolcularımızın hiçbirisinde, yolda dahil olmak üzere, hastalık belirtisi, herhangi bir şüphe yok' dedi. BiP'te paylaş

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Uzmanlar uyardı: El temizliği çok önemli

Koronavirüs, Türkiye'nin de en önemli gündem maddesi haline geldi. Virüsün insandan insana bulaşabiliyor olması paniğin boyutunu arttırırken, vatandaşlara da önemli görevler düşüyor. El temizliğine dikkat çeken uzmanlar, ellerin az 20 saniye boyunca sabunla yıkanması gerektiğini belirtti. Hastalık ihtimali olan birisi ile el sıkıştıktan sonra ya da kapı kolu, ortak kullanılan telefonlar ve musluklarla temas edildikten sonra eller mutlaka bol su ve sabunla yıkanmalı. Yıkayıncaya kadar da göze, burna veya ağıza sürülmemeli.Solunum yolu hastalığı belirtisi taşıyan kişilere karşı maske kullanılmalı. Öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burun bir mendille kapatılmalı.

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BOL BOL C VİTAMİNİ

Kapalı ortamlar sık sık havalandırılıp sık kullanılan nesneler sürekli dezenfekte edilmeli. Evde hasta biri varsa diğer kişilerden ayrı odada kalmalı. Bağışıklığın kuvvetlendirilmesi için bol bol C vitamini almalı.

OYNAT 01:06 İstanbul'da toplu ulaşımda maske takanların sayısı arttı Korona virüsü ve grip, İstanbul'da metrobüste maske ile dolaşanların sayısını artırdı. Virüsten korunmak için maske taktığını belirten Fatmagül Sever, 'Maskemi grip ve virüsler için önlem amaçlı takıyorum. Hepimizin önlem alması, ülkemizin daha çok dikkat etmesi lazım' dedi. BiP'te paylaş

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Can kaybı 259

Kalabalık ortamlarda sürekli halkın ateşi ölçülüyor.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkıp ülke genelinde etkisini arttıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında 46 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 259’a çıktı. Ölümlerin tamamı Çin’de gerçekleşti. Virüsten etkilenenlerin sayısı bin 795’inin durumu ciddi olmak üzere 11 bin 791’e yükseldi. Virüslü hastalarla temasa geçtiği şüphesiyle müşahede altına alınanların sayısı 118 bin 478 olarak açıklanırken, iyileşip hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 243 oldu. “Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler” platformunun verilerine göre dünya genelindeki toplam vaka sayısı ise 11 bin 940.

İSVEÇ VE İSPANYA’YA DA BULAŞTI

İsveç ve İspanya’da da birer kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi. 25 ülke ve 2 bölgede görülen virüse Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesinde 13, Makao Özel İdari Bölgesinde 7, Tayvan’da 10, Tayland’da 19, Singapur’da 16, Japonya’da 15, Avustralya’da 9, Malezya’da 8, Güney Kore’de 11, Almanya’da 7, ABD ve Fransa’da 6’şar, Vietnam’de 5, BAE’de 4, Kanada’da 3, İtalya Rusya ve İngiltere’de 2’şer, Hindistan, Nepal, Kamboçya Sri Lanka Filipinler Finlandiya İsveç ve İspanya’da birer vakada rastlandı.

Çin’de hayat durdu

Maske satın almak isteyen Çinliler uzun kuyruklar oluşturdu.

9 Şubat’a kadar Çin’e uçuşları durduran Türk Hava Yolları’nın (THY) Çin’de bulunan 4 uçağı, dün sabah Pekin, Şangay, Xian ve Guangzhou seferleriyle İstanbul’a son yolcularını taşıdı. Çin’de yaşayan ve Türkiye’ye dönen yolculardan Sinan Bükcü, “Vuhan’da durum çok kritik. Guangzhou’da da sokaklar boş, dükkanlar, kafeler kapalı. İnsanlar işlerine gidemiyor. Her şey durmuş Çin’de. Guangzhou’dan THY ile bu son uçuştu. Bu uçuşu kaçırsam Türkiye’ye dönmem çok zor olacaktı. Çinliler 2003’teki Sars’tan tecrübeli. Onlarda çok fazla panik yok. Ancak Türkler ve yabancılar endişe içinde. Bir müddet Çin’e dönmem” dedi. Can Kahyaoğlu ise “THY’nin son uçuşuyla Türkiye’ye gelebildiğim için şanslıyım. Çin genelinde toplu taşıma, metro ve otobüs seferleri iptal olmaya başladı. Şehirlerin karantina altına alınmasından endişe edip döndüm” diye konuştu. Çin uçuşlarının durdurulmasına rağmen İstanbul Havalimanı’nda Hong Kong ve Taipei’den gelen yolculara yönelik termal kameralı tarama uygulaması sürecek.





ABD’de acil durum ilanı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ABD genelinde ''acil durum'' ilan edildi. ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, ülkelerinde 6 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmesinin ardından ''kamu sağlığı acil durumu'' ilan edildiğini duyurdu. Son iki hafta içinde Çin'i ziyaret etmiş yabancılara ABD'ye seyahat yasağı getirildiğini açıklayan Azar, virüs taşıma riski olan yabancıların ülkeye girişinin geçici olarak askıya alındığını söyledi. Son 14 gün içinde Çin'e seyahat etmiş ABD'lilerin ise havalimanlarında virüs taramasından geçirilip 14 gün karantinada tutulacağı belirtildi. Çin'i seyahat etmiş yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik seyahat yasağı bugün yerel saatle 17.00'da başlayacak.

RUSYA, ALMAN UÇAĞINA İNİŞ İZNİ VERMEDİ

Salgın nedeniyle dünyanın dört bir yanında da olağanüstü tedbirler alınıyor. Rusya, Çin'den Alman vatandaşlarını tahliye eden Alman ordusuna ait uçağa, yakıt ikmali ve mürettebat değişimi için Moskova Havalimanı'na iniş izni vermedi. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye yönlendirilen uçak akşam saatlerinde Frankfurt Havalimanı'na indi. Uçaktaki 90'ı Alman vatandaşı 120'den fazla kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Germersheim Hava Kuvvetleri Üssü'nde hazırlanan merkezde 2 hafta karantinaya alındı. Irak'ta da 3 Çinlinin ülkeye girişine izin verilmedi. Çinlilerin sağlık durumuna bakılmaksızın alınan önemler çerçevesinde ülkelerine geri gönderileceği belirtildi.



