Dünya Vurdu fotoğrafını çekti
ORTADOĞU

Vurdu fotoğrafını çekti

Öldürülmeden önce Kasım Süleymani’nin konvoyunun ABD özel kuvvetlerince 1 km’den kısa bir mesafeden izlendiği ortaya çıktı. Suikasttan hemen sonra çekilen görüntüler Amerikan Fox News’e sızdırıldı. Askerlerin, saldırıdan 1-2 dakika sonra olay yerine intikal edip Süleymani’nin cesedini teşhis ettiği ve fotoğrafladığı belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü araç
Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü araç

ABD özel kuvvetlerine mensup askerlerin, Süleymani’nin bir SİHA saldırısı ile öldürülmesi sırasında bölgede olduğu ortaya çıktı. ABD askerlerinin saldırının hemen ardından bölgeye intikal ettiği, Süleymani’nin cesedini teşhis ettiği ve fotoğrafladığı belirlendi. ABD’nin, 3 Ocak günü İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği suikastın hemen ardından çekilen görüntüler Amerikan Fox News kanalına sızdırıldı. Görüntülerin, Süleymani’nin Bağdat Havalimanı’ndan ayrıldıktan kısa süre sonra insansız hava aracından atılan füzeyle öldürülmesinden 1-2 dakika sonra, konvoyu bir kilometreden az mesafede takip eden Amerikan özel timi tarafından çekildiği belirtildi.

Kasım Süleymani

İran televizyonu Süleymani'nin öldürülmesini böyle duyurdu
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İran televizyonu Süleymani'nin öldürülmesini böyle duyurdu
İran televizyonu Kasım Süleymani'nin öldüğünü duyurduğu anlarda yaşananlar kameraya böyle yansıdı.

HER DETAYI KAMERAYA ALDILAR

Bombanın verdiği hasarı değerlendirmekle görevli tim, yanmakta olan aracı ve içindekilerin cansız bedenlerini görüntüleyip saldırının sonuçlarını teyit etti. Çekilen görüntüler önceki gün Fox News’a sızdırıldı. Fox News, sızdırılan görseller arasında Süleymani’nin aracın hemen dışında yanmakta olan bedeninin de görüldüğünü, bedenin bazı uzuvlarının kopmuş halde olması nedeniyle bu görüntüyü yayınlamadığını duyurdu. Süleymani’nin suikasttan sonra üzerinde bulunduğu iddia edilen cüzdan, tabanca, tüfek ve şiir kitaplarının da fotoğrafları yayınlandı. ABD özel kuvvetlerine mensup askerlerin Süleymani’nin telefonu ve diğer elektronik cihazları alma girişiminde bulunduğunu ancak araçlardaki yangının buna müsaade etmediği belirtildi.

Fox News'in paylaştığı görüntü

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham: 35 ölü 48 yaralı
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Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham: 35 ölü 48 yaralı
ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman'daki cenaze töreninde çıkan izdihamda 35 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.


Esper: Elimizde somut delil yok

  • Öte yandan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, istihbarat yetkililerinden gelen ve İran’ın 4 ABD elçiliğine saldırmayı planladığına dair somut bir kanıt görmediğini söyledi. Esper, ABD Başkanı Donald Trump’a elçiliklere yönelik saldırıların muhtemel olduğu hususunda katıldığını belirterek, Trump’ın Fox News’e yaptığı, dört ABD büyükelçiliğine saldırı planı açıklamalarının özel bir kanıta dayanmadığını ifade etti. Pazar günü CBS televizyon programında konuşan Esper, istihbarat yetkililerinden saldırı planına ilişkin somut kanıtlar gelip gelmediği sorusuna, “4 elçiliğe yönelik böyle bir kanıt görmedim” yanıtı verdi.

Süleymani havaya uçuracaktı
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