Dünya Vuslattan çadır kamplara insani yardım
ORTADOĞU

Vuslat’tan çadır kamplara insani yardım

Türkiye sınırında bulunan ve milyonlarca insanın yaşam mücadelesi verdiği çadır kamplara insani yardım seferberliği başladı. Vuslat Derneği’nin binlerce aile için gönderdiği battaniye ve insani yardımlar bölgeye ulaşmak üzere yola çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Vuslat’tan çadır kamplara insani yardım
​Vuslat’tan çadır kamplara insani yardım.

Suriye’nin birçok bölgesinde kış şartları ağırlaşmaya devam ederken, çadır kamplarda yaşamak zorunda kalan milyonlarca kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Son günlerde artan tipi ve kar fırtınaları nedeniyle bölgede çocuklar başta olmak üzere birçok kişi donarak hayatını kaybetti. Ayrıca çadır kamplarda bulunan çok sayıda çadır yıkıldı, bazı yollar kapandı.

Çadır Kamplara Vuslat Olacak

Vuslat Derneği, bölge için başlattığı acil insani yardım kampanyası kapsamında binlerce battaniye ve insani yardım malzemelerinin bulunduğu ilk tır seferini Türkiye sınırına uğurladı.

Vuslat Derneği’nin sosyal medya hesaplarından duyurduğu acil yardım kampanyasına binlerce bağışçı destek oldu. Vuslat Derneği’nin yaptığı açıklamada, acil insani ihtiyaçlar nedeniyle ilk tır seferinin yola çıktığı belirtildi. Bağışçıların desteğiyle bölgenin acil ihtiyaçlarının karşılanacağı aktarıldı.

  • Açıklamada, hayırseverlerin çadır kamplar yardım kampanyasına, "www.vuslat.org.tr" internet sitesinden, dernek genel merkezinden, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla, 6067 kısa SMS hattına “VUSLAT” yazarak ya da "0212 659 28 80" numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabileceği kaydedildi.
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