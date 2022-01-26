​Vuslat’tan çadır kamplara insani yardım.

CZN Burak İdlib'de savaş mağduru çocuklar için yemek pişirdi

CZN Burak olarak bilinen fenomen şef Burak Özdemir, Suriye'nin İdlib kentindeki yetim ve savaş mağduru çocuklara oyuncak dağıttı ve onlar için yemek yaparak sevinçlerine ortak oldu. Türk Diyanet Vakfı ve İHH'nın da destek olduğu organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.