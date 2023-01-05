Dünya Wagner adına Ukraynada savaşan bazı eski mahkumlara af çıktı
AVRUPA

Wagner adına Ukrayna’da savaşan bazı eski mahkumlara af çıktı

Rusya’da güvenlik şirketi Wagner adına Ukrayna’da savaşan bazı eski mahkumların hapis cezaları için af kararı çıkarıldığı açıklandı.

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Haber Merkezi AA
Wagner adına Ukrayna’da savaşan bazı eski mahkumlara af çıktı
Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin

Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Ukrayna’da "Wagner için gönüllü olan" bazı eski mahkumlara af çıktığını söyledi.

Hapis cezaları affedilen yaklaşık "iki düzine" eski mahkumun 6 ay gönüllü olarak Wagner adına savaştıklarını ifade eden Prigojin, "Sözleşmelerini öncelikle onurlu bir şekilde tamamladılar. Çok az insanın yapabileceği şekilde tamamladılar." dedi.

Öte yandan, af çıkan eski mahkumlarla konuşmasının yer aldığı görüntülerde Prigojin’in, "Çok içmeyin, uyuşturucu kullanmayın, kadınlara tecavüz etmeyin, sigara içmeyin. Polis size saygıyla yaklaşacaktır." ifadelerini kullandığı görüldü.

Prigojin, Eylül 2022’de yaptığı açıklamada, Wagner’i Donbas’taki çatışmalar nedeniyle 1 Mayıs 2014’te kurduğunu söylemişti.

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