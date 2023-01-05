Wagner adına Ukrayna’da savaşan bazı eski mahkumlara af çıktı

Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Ukrayna’da "Wagner için gönüllü olan" bazı eski mahkumlara af çıktığını söyledi.

Hapis cezaları affedilen yaklaşık "iki düzine" eski mahkumun 6 ay gönüllü olarak Wagner adına savaştıklarını ifade eden Prigojin, "Sözleşmelerini öncelikle onurlu bir şekilde tamamladılar. Çok az insanın yapabileceği şekilde tamamladılar." dedi.

Öte yandan, af çıkan eski mahkumlarla konuşmasının yer aldığı görüntülerde Prigojin’in, "Çok içmeyin, uyuşturucu kullanmayın, kadınlara tecavüz etmeyin, sigara içmeyin. Polis size saygıyla yaklaşacaktır." ifadelerini kullandığı görüldü.

Prigojin, Eylül 2022’de yaptığı açıklamada, Wagner’i Donbas’taki çatışmalar nedeniyle 1 Mayıs 2014’te kurduğunu söylemişti.

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